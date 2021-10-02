Современный менеджмент в работе КГУ «Қоғамдық келісім» обсудили в Доме дружбы Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29-30 сентября в Доме дружбы Нур-Султана состоялось заседание Методического совета по внедрению современных методов менеджмента в деятельность КГУ «Қоғамдық келісім» при акиматах Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей и общественных структур АНК регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана М. Азильханов, депутаты Мажилиса Парламента РК Н. Дементьева, А. Амирханян, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР Г. Шойкин, руководители региональных КГУ «Қоғамдық келісім» и другие

В ходе заседания рассмотрены актуальные задачи, стоящие перед региональными структурами КГУ «Қоғамдық келісім», Домами дружбы и общественными структурами АНК по дальнейшему повышению эффективности их деятельности.

Заместитель председателя АНК М. Азильханов поставил конкретные задачи по продвижению объединяющих ценностей казахстанского общества, совместной реализации значимых проектов АНК с этнокультурными и другими общественными объединениями. По его словам, переформатирование деятельности АНК, основанное на применении современных инновационных методов, позволит и дальше решать главную задачу – укрепление единства общества.

В рамках встречи с отчетными докладами выступили руководители региональных КГУ «Қоғамдық келісім», которые ознакомили об итогах проделанной работы. Рассмотрены актуальные вопросы организации деятельности КГУ «Қоғамдық келісім» и Домов дружбы, проекты модельных планов работы общественных структур АНК и др.

Участниками мероприятия обсуждены вопросы развития Домов дружбы как центров консолидации различных этносов, укрепления роли государственного языка, активизации аналитической работы по изучению межэтнической ситуации в регионах. Выработаны меры по дальнейшему развитию этномедиации, института волонтерства и благотворительности, привлечению активных молодежных организаций в работу АНК, информационному сопровождению деятельности АНК и так далее.

По завершению мероприятия эксперты Института прикладных этнополитических исследований МИОР РК провели обучающий семинар-тренинг для участников по современным методам работы в деятельности региональных структурных подразделений АНК, организована площадка для обмена мнениями.

Справочно: в республике функционируют 37 Домов дружбы, из них: один - республиканский в Алматы, 15 – областных и в Нур-Султане и Шымкенте, семь – городских, 14 - районных.

В 16 Домах дружбы расположены региональные КГУ «Қоғамдық келісім».

В Домах дружбы регионов функционируют 291 этнокультурное объединение, 17 кабинетов медиации, 14 музеев/библиотек, восемь лингвокабинетов, 303 творческих коллектива (вокальные, хореографические, кружки рукоделия и другие), региональные штабы молодежного движения «Жаңғыру жолы», Ассоциации предпринимателей, Клубы журналистов, Советы матерей, Советы общественного согласия, кабинеты медиации, 248 языковых групп по изучению языков, истории, культуры и традиций этносов. В 17 Домах дружбы в рамках культурно-просветительского проекта «Казақтану» осуществляет деятельность клуб «Мәмiле».