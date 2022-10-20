Современный лыжно-биатлонный комплекс появится в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Правительству поручено обеспечить строительство в Жетысуской области современного лыжно-биатлонного комплекса. Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны. Здесь сформирована сильная школа велоспорта, отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Недавно наш спортсмен Евгений Федоров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Австралии. Молодой чемпион – воспитанник местной школы олимпийского резерва имени легендарного Андрея Кивилева. Пользуясь случаем, поздравляю Евгения Федорова с блистательной победой!», - сказал Президент.

Именно такие яркие достижения, по его словам, вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей.

«Люди – это наше главное богатство. Реализуя масштабные преобразования во всех сферах жизни, мы опираемся на созидательную энергию наших граждан. Поэтому последовательное повышение потенциала нации всегда будет главным приоритетом государственной политики», - подчеркнул Глава государства.



