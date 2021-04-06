Современный автоцентр появится в Кокшетау

Современный автоцентр появится в Кокшетау
Аким Акмолинской области встретился с представителями КМК «Астана Моторс».
«КМК «Астана Моторс», являющийся официальным дилером автомобильной марки «Toyota», планирует строительство одноименного центра в городе Кокшетау. Современный автомобильный центр будет возведен в два этапа, на первом этапе планируется строительство станции технического обслуживания, на втором этапе современного шоурума, где акмолинцы смогут выбрать автомобиль», - сообщила пресс-служба акимата в Instagram.
По информации ведомства, дилеры планируют разместить объект на территории 2000 кв. м. Сумма инвестиций составит порядка 3 млн долларов. Начало строительства станции технического обслуживания запланировано на весну.
Глава региона внимательно ознакомился с проектом будущего предприятия и заверил в поддержке со стороны акимата Акмолинской области.