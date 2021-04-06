Современный автоцентр появится в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Современный автомобильный центр КМК «Астана Моторс» появится в скором времени в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Акмолинской области встретился с представителями КМК «Астана Моторс».

«КМК «Астана Моторс», являющийся официальным дилером автомобильной марки «Toyota», планирует строительство одноименного центра в городе Кокшетау. Современный автомобильный центр будет возведен в два этапа, на первом этапе планируется строительство станции технического обслуживания, на втором этапе современного шоурума, где акмолинцы смогут выбрать автомобиль», - сообщила пресс-служба акимата в Instagram.

По информации ведомства, дилеры планируют разместить объект на территории 2000 кв. м. Сумма инвестиций составит порядка 3 млн долларов. Начало строительства станции технического обслуживания запланировано на весну.

Глава региона внимательно ознакомился с проектом будущего предприятия и заверил в поддержке со стороны акимата Акмолинской области.