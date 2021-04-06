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    14:30, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Современный автоцентр появится в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Современный автомобильный центр КМК «Астана Моторс» появится в скором времени в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Акмолинской области встретился с представителями КМК «Астана Моторс».

    «КМК «Астана Моторс», являющийся официальным дилером автомобильной марки «Toyota», планирует строительство одноименного центра в городе Кокшетау. Современный автомобильный центр будет возведен в два этапа, на первом этапе планируется строительство станции технического обслуживания, на втором этапе современного шоурума, где акмолинцы смогут выбрать автомобиль», - сообщила пресс-служба акимата в Instagram.

    По информации ведомства, дилеры планируют разместить объект на территории 2000 кв. м. Сумма инвестиций составит порядка 3 млн долларов. Начало строительства станции технического обслуживания запланировано на весну.

    Глава региона внимательно ознакомился с проектом будущего предприятия и заверил в поддержке со стороны акимата Акмолинской области.


    Теги:
    Транспорт Инвестпроекты Строительство Акмолинская область
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