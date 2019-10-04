Современные сельчане не спешат разводить скот на своих подворьях - пилотный проект в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Набирает обороты пилотный проект по повышению в Жамбылской области качества жизни населения в рамках Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, мониторинг частных подворий в районах Жамбылской области (а это 138 347 дворов) показал, что подсобные хозяйства сегодня имеют низкую доходность из-за отсутствия организационной работы. Для первого этапа реализации пилотного проекта по повышению доходов населения выбрано десять сельских округов Жамбылской области, где более семи тысяч дворов имеют приусадебные участки общей площадью 1 117 га.

Аким области Аскар Мырзахметов посещает сельские округа районов, в которых будет реализовываться проект, встречается с жителями, контролирует ход исполнения проекта.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в Шуском районе глава региона встретился с жителями Жанакогамского сельского округа.

Сельчане этого округа активно стремятся к эффективному освоению придомовых территорий и считают, что пилотный проект по повышению доходов населения области является большой возможностью реализовать эти цели. В ходе встречи они затронули вопросы механизма реализации проекта на селе.

«Для уточнения порядка реализации проекта в каждом дворе были проведены разъяснения, расчетные мероприятия и анкетирование. В целом по округу насчитывается 493 двора, в них проживает 2 889 человек. Общая площадь приусадебных земель этих дворов составляет 98,6 га. Эти дворы планируется полностью обеспечить водой через дренажники», - рассказала аким округа Найла Кондыбаева.

Во всех подворьях планируется эффективное использование придомовых земельных участков под выращивание огородной продукции, получение за сезон двух урожаев капусты, огурцов, помидоров.

Что касается животноводства, то пересчет домашнего скота выявил, что в этом сельском округе в трети дворов из 493, намеренных участвовать в проекте, вообще отсутствует скот. В рамках проекта планируется закупить 3 950 голов скота, уточнили в пресс-службе главы региона.

Для рациональной организации работы в селе Жанакогам создан кооператив «Омар-Шу», который охватит все отрасли сельского хозяйства. Кооператив будет заниматься поставкой качественных семян, техники, удобрений, а также контролировать, чтобы в селе работали специализированные агрономы.

«Особую важность имеет охват всех дворов по направлениям проекта. Для этого необходимо принять меры по облегчению условий кредитования», - отметил аким области Аскар Мырзахметов.- Правительство РК поддержало пилотный проект по повышению доходов жителей Жамбылской области и утвердило его бюджет. Остается только активнее работать, чтобы достичь реальных результатов - превратить подсобное хозяйство в источник доходов».

Как отметил глава региона Аскар Мырзахметов, план по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу включает несколько направлений мер поддержки. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, эффективное использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Финансирование проекта будет осуществляться по системе кредитования акимата в рамках программы «Еңбек».