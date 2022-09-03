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Современные модели развития намерены применить для обустройства городов РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
3 Сентября 2022, 11:43
Современные модели развития намерены применить для обустройства городов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обустройство жилых домов в Казахстане планируется реализовать в рамках стандарта комплексного развития территорий. Стандарты вступили в силу 1 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил о мерах по переформатированию деятельности ОСИ.

«В рамках депутатской инициативы в Мажилисе находится законопроект, в котором предусмотрены следующие нормы:

· усиление роли Советов дома при принятии решений по управлению и содержанию объекта кондоминиума;

· определение компетенции МИО об инициировании регистрации объекта кондоминиума;

· внедрение новых подходов по сбору и обработке данных в сфере ЖКХ.

Соответствующий проект заключения Правительства находится на согласовании в Администрации Президента», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Обустройство жилых домов и развитие инфраструктуры городов планируется реализовать в рамках стандарта комплексного развития территорий.

«Использование стандарта позволит решить задачи по повышению качества городской среды; переходу казахстанских городов к современным моделям развития; формированию облика города (реновация, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт существующих зданий и сооружений и инженерно-транспортных коммуникаций); сохранению его исторической застройки при экономически выгодном использовании в современной жизни», - сказал министр.

Он уточнил, что стандарты утверждены и вступили в силу с 1 сентября текущего года.

«Местным исполнительным органам необходимо утвердить архитектурный дизайн в разрезе районов и улиц; на основании действующей градостроительной документации разработать и утвердить комплексный дизайн современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства; утвердить поэтапный план реализации комплексного дизайна», - подытожил глава МИИР РК.

Ранее сообщалось, что в рамках исполнения поручений Главы государства Министерство индустрии и инфраструктурного развития проработало механизмы по их реализации. Глава ведомства Каирбек Ускенбаев сообщил, что создана рабочая группа.


Правительство РК   Инфраструктурные проекты   Строительство   МИИР РК  
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