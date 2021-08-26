Современные инновации в поливе применяют аграрии Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Современные инновационные технологии полива сельхозугодий применяют аграрии Жамбылского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский район расположен близ областного центра и, в отличие от Тараза, характеризуется редкой засушливостью. Как говорят местные крестьяне – тучи обходят нас стороной. Тем не менее, основной объем доходов в Жамбылском районе приносит именно сельское хозяйство. Здесь, благодаря современным методам мелиорации, получают хорошие урожаи зерновых, технических, овоще-бахчевых культур. В районе также разводят крупный рогатый скот, овец и коз, лошадей.

Производственный кооператив «Кызыл-дихан» расположен в Колькайнарском сельском округе, село Тастобе. Работает сельхозкооператив более 20-ти лет. На двух тысячах гектаров земли 50 работников хозяйства занимаются земледелием. Выращивают зерновые, бахчевые, кормовые культуры, сахарную свеклу.

Аким Колькайнарского сельского округа Асылбек Конаров рассказал, что на поле сахарной свеклы ПК «Кызыл-дихан» имеется два суперсовременных дождевальных оборудования.

«Одна такая дождевальная установка стоимостью примерно 70 миллионов тенге охватывает 50 гектаров. Еще имеется 50 гектаров капельного орошения кукурузы. В нашем регионе снега зимой почти не бывает, а весной и летом дождей не бывает. Мы уже давно занимаемся выращивание сахарной свеклы, сажаем по 100 гектаров. И из-за недостатка поливной воды, чтобы как-то выйти из этой ситуации и сохранить посевы, директор ПК «Кызыл-дихан» Нуридин Бегманов в этом году впервые установил современное капельное орошение и дождевальные установки. Для полива используем воду местных родников, которая накапливается в выкопанной большой яме. Оттуда и ведется полив этих 150-ти гектаров».

Примечательно, что ходом такого автоматизированного полива можно управлять просто с мобильного телефона.

«Два больших насосных комплекса по проложенным полиэтиленовым трубам качают накопленную родниковую воду в дождевальные установки, - пояснил собеседник. - Техника, кстати, отечественного производства. Дождевальные установки установлены на колеса и могут перемещаться, один круг – 50 гектаров, время 19 часов. Автоматически можно управлять и запуском воды через насосы, и перемещением дождевальных установок, а также можно задать программу интенсивности полива в зависимости от состояния почвы».

Использование техники рассчитано на 25 лет эксплуатации. Зимой оборудование охраняется сторожами.

«В этом году здесь посадили свеклу, а на следующий год можно и пшеницу, и клевер, и бахчевые – что будет необходимо. И так же будет организован полив дождевальными установками. Чтобы запустить дождевальную установку, руководителю сельхозкооператива даже необязательно находиться на полях своего хозяйства. Система настроена так, что он может в это время быть, скажем, в Таразе и по своему мобильному запустить полив сельхозугодий», - рассказал Асылбек Конаров.