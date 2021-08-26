Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Современные инновации в поливе применяют аграрии Жамбылской области

26 Августа 2021 12:30
Поделиться:
Современные инновации в поливе применяют аграрии Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Современные инновационные технологии полива сельхозугодий применяют аграрии Жамбылского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
160 ветпунктов действуют в Жамбылской области
Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области Президент РК принял и.о. министра сельского хозяйства Восемь животноводческих предприятий ввели в Павлодарской области с начала года

Жамбылский район расположен близ областного центра и, в отличие от Тараза, характеризуется редкой засушливостью. Как говорят местные крестьяне – тучи обходят нас стороной. Тем не менее, основной объем доходов в Жамбылском районе приносит именно сельское хозяйство. Здесь, благодаря современным методам мелиорации, получают хорошие урожаи зерновых, технических, овоще-бахчевых культур. В районе также разводят крупный рогатый скот, овец и коз, лошадей.

Производственный кооператив «Кызыл-дихан» расположен в Колькайнарском сельском округе, село Тастобе. Работает сельхозкооператив более 20-ти лет. На двух тысячах гектаров земли 50 работников хозяйства занимаются земледелием. Выращивают зерновые, бахчевые, кормовые культуры, сахарную свеклу.

Аким Колькайнарского сельского округа Асылбек Конаров рассказал, что на поле сахарной свеклы ПК «Кызыл-дихан» имеется два суперсовременных дождевальных оборудования.

«Одна такая дождевальная установка стоимостью примерно 70 миллионов тенге охватывает 50 гектаров. Еще имеется 50 гектаров капельного орошения кукурузы. В нашем регионе снега зимой почти не бывает, а весной и летом дождей не бывает. Мы уже давно занимаемся выращивание сахарной свеклы, сажаем по 100 гектаров. И из-за недостатка поливной воды, чтобы как-то выйти из этой ситуации и сохранить посевы, директор ПК «Кызыл-дихан» Нуридин Бегманов в этом году впервые установил современное капельное орошение и дождевальные установки. Для полива используем воду местных родников, которая накапливается в выкопанной большой яме. Оттуда и ведется полив этих 150-ти гектаров».

Примечательно, что ходом такого автоматизированного полива можно управлять просто с мобильного телефона.

«Два больших насосных комплекса по проложенным полиэтиленовым трубам качают накопленную родниковую воду в дождевальные установки, - пояснил собеседник. - Техника, кстати, отечественного производства. Дождевальные установки установлены на колеса и могут перемещаться, один круг – 50 гектаров, время 19 часов. Автоматически можно управлять и запуском воды через насосы, и перемещением дождевальных установок, а также можно задать программу интенсивности полива в зависимости от состояния почвы».

Использование техники рассчитано на 25 лет эксплуатации. Зимой оборудование охраняется сторожами.

«В этом году здесь посадили свеклу, а на следующий год можно и пшеницу, и клевер, и бахчевые – что будет необходимо. И так же будет организован полив дождевальными установками. Чтобы запустить дождевальную установку, руководителю сельхозкооператива даже необязательно находиться на полях своего хозяйства. Система настроена так, что он может в это время быть, скажем, в Таразе и по своему мобильному запустить полив сельхозугодий», - рассказал Асылбек Конаров.
Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
160 ветпунктов действуют в Жамбылской области
Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
Президент РК принял и.о. министра сельского хозяйства
Восемь животноводческих предприятий ввели в Павлодарской области с начала года
Популярное
1 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
2 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
3 Назначен начальник службы безопасности Елбасы
4 Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
5 Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
6 Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Читайте также
Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
11 новых школ введут в эксплуатацию в  Жамбылской области
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Назначен начальник службы безопасности Елбасы
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив