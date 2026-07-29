Современный Дом культуры откроется в селе Алматинской области

В селе Жибек жолы Карасайского района завершено строительство современного Дома культуры на 200 мест. Торжественное открытие нового объекта запланировано на 5 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате района, заказчиком строительства выступил ГУ «Отдел строительства Карасайского района». Генеральным подрядчиком проекта стало ТОО «СЕМ — Шоғы Құрылыс — Сервис», генеральным проектировщиком — ТОО «DES Holding», технический надзор осуществляло ТОО «Капитал». Общая стоимость строительства составила 658,7 млн тенге.

Новый Дом культуры построен на участке площадью 0,5 гектара. Одноэтажное здание рассчитано на 200 посетителей и станет современным культурно-общественным центром села. Здесь будут проводиться концерты, театральные постановки, праздничные мероприятия, творческие кружки, встречи с жителями и другие культурно-досуговые события.

Строительство объекта началось 24 февраля 2025 года и завершилось 30 мая 2026 года в соответствии с утвержденным графиком.

эскиз предоставлен акиматом Карасайского района

Ожидается, что открытие Дома культуры позволит значительно расширить возможности для организации культурной жизни села, создаст комфортные условия для развития творческих коллективов, реализации молодежных инициатив и проведения общественных мероприятий.

Проект реализован в рамках развития социальной инфраструктуры Карасайского района и направлен на повышение доступности культурных услуг для жителей сельской местности.

Стоит отметить, что развитие культурной инфраструктуры в Алматинской области продолжается. Так, в поселке Боралдай Илийского района ведется строительство нового Дома культуры общей площадью 1 950,63 квадратного метра. Двухэтажное здание планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре текущего года.

Кроме того, в прошлом году в поселке Отеген батыр Илийского района был открыт современный Дом культуры на 400 мест, которому присвоено имя казахстанского композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.

Ранее в Туркестанской области открыли два новых Дома культуры с библиотеками.