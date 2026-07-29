Современный Дом культуры откроется в селе Алматинской области
В селе Жибек жолы Карасайского района завершено строительство современного Дома культуры на 200 мест. Торжественное открытие нового объекта запланировано на 5 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате района, заказчиком строительства выступил ГУ «Отдел строительства Карасайского района». Генеральным подрядчиком проекта стало ТОО «СЕМ — Шоғы Құрылыс — Сервис», генеральным проектировщиком — ТОО «DES Holding», технический надзор осуществляло ТОО «Капитал». Общая стоимость строительства составила 658,7 млн тенге.
Новый Дом культуры построен на участке площадью 0,5 гектара. Одноэтажное здание рассчитано на 200 посетителей и станет современным культурно-общественным центром села. Здесь будут проводиться концерты, театральные постановки, праздничные мероприятия, творческие кружки, встречи с жителями и другие культурно-досуговые события.
Строительство объекта началось 24 февраля 2025 года и завершилось 30 мая 2026 года в соответствии с утвержденным графиком.
Ожидается, что открытие Дома культуры позволит значительно расширить возможности для организации культурной жизни села, создаст комфортные условия для развития творческих коллективов, реализации молодежных инициатив и проведения общественных мероприятий.
Проект реализован в рамках развития социальной инфраструктуры Карасайского района и направлен на повышение доступности культурных услуг для жителей сельской местности.
Стоит отметить, что развитие культурной инфраструктуры в Алматинской области продолжается. Так, в поселке Боралдай Илийского района ведется строительство нового Дома культуры общей площадью 1 950,63 квадратного метра. Двухэтажное здание планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре текущего года.
Кроме того, в прошлом году в поселке Отеген батыр Илийского района был открыт современный Дом культуры на 400 мест, которому присвоено имя казахстанского композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.
Ранее в Туркестанской области открыли два новых Дома культуры с библиотеками.