Современные технологии стандартизируют правоприменительную практику - депутат

Мажилисвумен отмечает: использование технологий искусственного интеллекта и больших данных для повышения эффективности правоохранительной деятельности — это мировой тренд. В США, Великобритании, Китае, Сингапуре, Южной Корее, к примеру, уже давно применяются системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, аналитикой поведения, прогнозированием правонарушений, а цифровые платформы для взаимодействия с гражданами интегрированы с госуслугами и банковскими приложениями.

— Наш текущий уровень цифровой трансформации также позволяет использовать лучшие мировые практики. Элементы таких решений мы уже сегодня можем видеть на улицах городов нашей страны. Но здесь важен охват, — подчеркивает депутат. — Что дают современные технологии? Во-первых, такие решения стандартизируют правоприменительную практику, позволяя избежать ситуации, когда одни и те же нарушения квалифицируются по-разному, а граждане необоснованно вовлекаются в уголовный процесс или избегают наказания.

Кроме того, анализ больших данных помогает прогнозировать зоны риска и своевременно реагировать на потенциальные инциденты, а цифровые каналы обращений облегчают доступ граждан к правовой помощи и повышают прозрачность работы органов. Это важный превентивный компонент обеспечения правопорядка, ведь всегда лучше предупредить преступление, чем бороться с его последствиями.

— В-третьих, внедрение систем распознавания лиц и комплексной платформы «Безопасный город» с инструментами аналитики способно повысить эффективность патрулирования, расследований, и, как следствие, сократить количество правонарушений. И еще один важный момент — это усиление борьбы с коррупцией. Прозрачные алгоритмы, цифровая фиксация действий сотрудников, автоматизированный учет обращений и строгий контроль процессов препятствуют манипуляциям при рассмотрении дел, затрудняют сокрытие информации или злоупотребление полномочиями, — добавляет Екатерина Смышляева.

Однако при реализации этих технологий, уверена депутат, важно учитывать, что при массовом применении особого внимания заслуживает порядок обеспечения конфиденциальности персональных данных, поскольку обработка видеоизображений, биометрии и иной информации требует четкого правового режима и строгого контроля.

Кроме того, алгоритмы ИИ не всегда свободны от предвзятости и ошибок — без независимой экспертизы и аудита они могут приводить к дискриминации, неправильной идентификации и нарушению прав граждан.

Екатерина Смышляева отмечает еще один важный момент: у человека всегда должно оставаться право на пересмотр автоматизированного решения с участием другого человека.

— Не стоит также забывать, что сами информационные системы правоохранительных органов могут стать объектами кибератак на цифровую инфраструктуру. Все это требует комплексной правовой базы, регулирующей порядок сбора, хранения и использования информации, ответственности за ошибки при идентификации или квалификации правонарушений, стандартизации алгоритмов, обязательного обучения сотрудников использованию технологий и цифровой этике, а также общественного обсуждения при внедрении новых инструментов, — подчеркнула Смышляева.

При соблюдении этих условий, уверена депутат, цифровые решения смогут стать надежной основой для модернизации системы правопорядка, снизить коррупционные риски и обеспечить равномерное применение закона при строгом уважении прав человека.

Ранее Президент, выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, поднимал вопрос о необходимости более активного использования возможностей искусственного интеллекта и «больших данных».