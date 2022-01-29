Современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существует большая группа писателей, но ведь, вы же хорошо знаете, что современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой, особенно современной художественной литературой. Сейчас люди читают TikTok, Facebook. Причем больше одной страницы они не выдерживают. То есть, им нужна постоянная информация, а иногда визуальная, не текстуальная», - сказал Глава государства.

По словам Президента, в этом большая проблема.

«К сожалению, а может быть и, к счастью, нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности», - добавил Глава государства.



