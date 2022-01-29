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Современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой – Президент РК

29 Января 2022 21:11
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Современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Существует большая группа писателей, но ведь, вы же хорошо знаете, что современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой, особенно современной художественной литературой. Сейчас люди читают TikTok, Facebook. Причем больше одной страницы они не выдерживают. То есть, им нужна постоянная информация, а иногда визуальная, не текстуальная», - сказал Глава государства.

По словам Президента, в этом большая проблема.

«К сожалению, а может быть и, к счастью, нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности», - добавил Глава государства.



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#Президент Казахстана   #СМИ   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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