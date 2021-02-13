Современная многопрофильная больница на 630 мест появится в Кокшетау
Работа медорганизаций, по словам спикера, в 2020 году была направлена на улучшение качества оказания медицинской помощи, а также на противодействие пандемии.
«В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией значительно улучшена материально-техническая база объектов здравоохранения. За счет резерва Правительства, республиканского и местного бюджетов приобретено 199 аппаратов ИВЛ, закуплено 100 кислородных концентраторов, четыре рентген-аппарата, восемь передвижных медицинских комплексов и 53 единицы другого медоборудования на 1,5 млрд тенге», - отметил Е. Маржикпаев.
Во исполнение поручения Главы государства по обновлению парка машин скорой помощи приобретено 63 единицы автотранспорта на 2,5 млрд тенге, пять из которых - в рамках спонсорской помощи.
«В короткие сроки построена новая инфекционная больница на 200 мест, оснащенная высокотехнологичным медоборудованием. Кроме того, в отчетном году завершено строительство трех объектов: онкологической поликлиники в городе Кокшетау, врачебных амбулаторий в селе Софиевка Целиноградского района и в селе Степное Шортандинского района. В 2021 году запланирован ввод новой поликлиники в селе Косшы, завершается строительство врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района. Масштабный проект, который вышел на стадию практического воплощения – строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в городе Кокшетау в мкр Сарыарка», - добавил спикер.
По словам докладчика, в рамках Дорожной карты занятости проведен капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения на сумму 1,5 млрд тенге. Практически полная модернизация проведена в Астраханской, Сандыктауской и Егиндыкольской районных больницах.
Для снижения дефицита врачебных кадров продолжается работа по привлечению молодых специалистов. Для этого им оказываются различные меры поддержки. За отчетный год в регион прибыл 91 молодой специалист (27 врачей в сельскую местность). За счет средств областного бюджета выплачены подъемные по одному млн тенге 15 молодым врачам, прибывшим в сельскую местность. В рамках проекта «С Дипломом в село!» подъемные в размере 100 МРП – 277 800 тенге выплачены 106 медицинским работникам почти на 30 млн тенге. Кредиты на приобретение жилья получили 69 медработников на 270 млн тенге.
«Выделено 35 грантов на обучение в резидентурах медицинских вузов страны на сумму 41 млн тенге. На медицинском факультете при КГУ им. Ш. Уалиханова сегодня обучаются 339 человек, из них за счет грантов акима - 150 человек», - добавил спикер.