Современная многопрофильная больница на 630 мест появится в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Кокшетау на стадию практического воплощения вышел масштабный проект строительства современной многопрофильной больницы на 630 мест. Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа медорганизаций, по словам спикера, в 2020 году была направлена на улучшение качества оказания медицинской помощи, а также на противодействие пандемии.

«В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией значительно улучшена материально-техническая база объектов здравоохранения. За счет резерва Правительства, республиканского и местного бюджетов приобретено 199 аппаратов ИВЛ, закуплено 100 кислородных концентраторов, четыре рентген-аппарата, восемь передвижных медицинских комплексов и 53 единицы другого медоборудования на 1,5 млрд тенге», - отметил Е. Маржикпаев.

Во исполнение поручения Главы государства по обновлению парка машин скорой помощи приобретено 63 единицы автотранспорта на 2,5 млрд тенге, пять из которых - в рамках спонсорской помощи.

«В короткие сроки построена новая инфекционная больница на 200 мест, оснащенная высокотехнологичным медоборудованием. Кроме того, в отчетном году завершено строительство трех объектов: онкологической поликлиники в городе Кокшетау, врачебных амбулаторий в селе Софиевка Целиноградского района и в селе Степное Шортандинского района. В 2021 году запланирован ввод новой поликлиники в селе Косшы, завершается строительство врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района. Масштабный проект, который вышел на стадию практического воплощения – строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в городе Кокшетау в мкр Сарыарка», - добавил спикер.

По словам докладчика, в рамках Дорожной карты занятости проведен капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения на сумму 1,5 млрд тенге. Практически полная модернизация проведена в Астраханской, Сандыктауской и Егиндыкольской районных больницах.

Для снижения дефицита врачебных кадров продолжается работа по привлечению молодых специалистов. Для этого им оказываются различные меры поддержки. За отчетный год в регион прибыл 91 молодой специалист (27 врачей в сельскую местность). За счет средств областного бюджета выплачены подъемные по одному млн тенге 15 молодым врачам, прибывшим в сельскую местность. В рамках проекта «С Дипломом в село!» подъемные в размере 100 МРП – 277 800 тенге выплачены 106 медицинским работникам почти на 30 млн тенге. Кредиты на приобретение жилья получили 69 медработников на 270 млн тенге.

«Выделено 35 грантов на обучение в резидентурах медицинских вузов страны на сумму 41 млн тенге. На медицинском факультете при КГУ им. Ш. Уалиханова сегодня обучаются 339 человек, из них за счет грантов акима - 150 человек», - добавил спикер.