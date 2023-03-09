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Совокупный вклад Карачаганакского консорциума в экономику Казахстана составил $57,4 млрд

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Марта 2023, 19:44
Совокупный вклад Карачаганакского консорциума в экономику Казахстана составил $57,4 млрд Фото: akorda.kz

БУРЛИНСКИЙ РАЙОН ЗКО. КАЗИНФОРМ - Карачаганак является одним из самых крупных нефтегазоконденсатных месторождений в мире. С 1997 года инвесторами на освоение Карачаганакского месторождения было направлено порядка 30 миллиардов долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

С начала проекта совокупный вклад КПО в экономику страны составил 57,4 млрд долларов. Из них 45,9 миллиарда долларов поступили в бюджет в виде налогов, платежей и доли продукции.

Консорциум «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» является крупнейшим предприятием, здесь на постоянной основе работает 3,8 тысячи человек. Порядка 20 тысяч человек работают в 142 подрядных организациях, предоставляющих консорциуму различные услуги и продукцию.

Компания с 1998 года выделила 754,5 млн долларов на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. На эти средства были построены 16 больниц и поликлиник, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 34 школы и детских сада, театры, дома культуры и другие объекты.

Как сообщалось ранее, находящийся с рабочей поездкой в Западно-Казахстанской области Глава государства ознакомился с проектом расширения Карачаганака.
Президент Казахстана   Западно-Казахстанская область   Нефть  
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