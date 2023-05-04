Совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона для представителей СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили перед представителями средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Президент Казахстана выразил благодарность лидеру Таджикистана за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом.

– Символично, что Ваш визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. За эти годы казахско-таджикское сотрудничество достигло значительного прогресса, неуклонно развиваясь в духе многовековой дружбы и стратегического партнерства. Благодаря доверительному политическому диалогу и скоординированной работе правительств оно постоянно наполняется качественно новым содержанием. Подтверждением тому служит подписанная сегодня Декларация о союзническом взаимодействии. Документ в полной мере отвечает коренным интересам наших народов и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению. Декларация включает конкретные меры, направленные на активизацию политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты прошедших полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили особый характер и большие перспективы сотрудничества между странами. Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества.

– Благодаря совместным усилиям в прошлом году двусторонний товарооборот составил 1,4 миллиарда долларов. Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем договорились предпринять необходимые дополнительные шаги для дальнейшего наращивания взаимной торговли до отметки как минимум в два миллиарда долларов. Казахстанские производители готовы уже сейчас увеличить свой экспорт в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму свыше 140 миллионов долларов. К примеру, наша страна может нарастить поставки в Таджикистан широкой линейки товаров – от продовольствия до железнодорожных комплектующих и подвижных составов. Перспективные контракты могут быть заключены по линии компании KazakhExport, услуги которой широко востребованы в странах СНГ. Уверен, таджикский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта своей продукции в Казахстан. Кроме того, особое внимание было уделено реализации Дорожной карты по увеличению товарооборота на 2023-2024 годы. Правительствам поручено тщательно проработать все эти направления, – подчеркнул Президент Казахстана.

По его словам, в ходе переговоров особое внимание было уделено наращиванию сотрудничества в области промышленной кооперации, энергетики и машиностроения.

– Казахско-таджикский бизнес-форум и заседание Делового совета, состоявшиеся накануне, подтвердили заинтересованность предпринимателей в налаживании взаимовыгодных контактов в этих сферах. В частности, в ходе бизнес-форума были подписаны контракты на сумму 1,8 миллиарда долларов, – отметил он.

Глава государства также акцентировал внимание на перспективы увеличения объемов взаимной торговли в агропромышленном секторе. По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос на 40 %, превысив 500 миллионов долларов.

– Казахстан является одним из крупнейших поставщиков пшеницы и муки в Таджикистан. При этом у нас есть резервы для увеличения экспорта растительных масел, макарон, молочных продуктов и кондитерских изделий. В свою очередь Казахстан заинтересован на системной основе импортировать из Таджикистана плодоовощную продукцию. Мы условились рассмотреть перспективы создания совместных предприятий по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Для эффективной и своевременной реализации достигнутых договоренностей подписана Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства до 2025 года. На фоне глобальной нестабильности указанные меры внесут важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности наших государств, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, лидеры двух стран отметили необходимость создания более благоприятных условий для расширения деловых контактов и экономической кооперации.

– В этой связи особое значение приобретает начало двустороннего взаимодействия в формате межрегиональных форумов. Уверен, что подписанные сегодня документы о развитии побратимских связей между нашими городами и районами будут способствовать решению этой задачи. Широкие перспективы для двух государств открывает сотрудничество в IT-секторе и финансовой сфере. Наша страна имеет серьезный опыт в цифровизации государственных услуг и развитии IT-технологий. В этой связи Казахстан в духе дружбы и взаимной поддержки готов поделиться с Таджикистаном некоторыми наработанными цифровыми решениями и информационными системами. В настоящее время казахстанский банковский сектор проявляет интерес к финансовому рынку Таджикистана, ведутся переговоры на эту тему. Приглашаем таджикских партнеров к реализации совместных проектов по указанным направлениям, – сказал Глава нашего государства.

В выступлении было отмечено, что культурно-гуманитарные связи стали важным мостом, соединяющим наши братские народы. Достигнута договоренность провести дни культуры Таджикистана в Казахстане и другие совместные мероприятия.

Президенты также подтвердили взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования. В частности, имеются планы по открытию филиалов ведущих вузов Казахстана и Таджикистана на паритетной основе.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено актуальным вопросам региональной и глобальной проблематики.

– Мы едины в мнении, что устойчивое развитие нашего региона является целью, которая отвечает коренным интересам всех братских народов региона. В этом ключе мы договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить свое участие в предстоящем в Душанбе саммите лидеров стран региона. В позитивном ключе рассмотрена жизненно важная для всего региона водная тема. Еще раз подтверждена схожесть подходов в использовании водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, а также необходимость укрепления конструктивного сотрудничества и поиска взаимоприемлемых решений. Особая роль в этом вопросе отводится Международному фонду спасения Арала, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил лидера Казахстана за теплый прием и высказал удовлетворение итогами своего визита.

– Со своей стороны хотел бы отметить, что переговоры прошли в традиционно конструктивной и доверительной атмосфере. Они еще раз подтвердили актуальность поддержания регулярного политического диалога для последовательного развития наших отношений. В этом контексте особо хотел бы отметить принятое сегодня решение о придании нашему стратегическому партнерству характера союзнического взаимодействия. Уверен, что новое качество наших отношений станет фактором дальнейшего поступательного развития межгосударственных связей по всем направлениям. Знаменательно, что данное историческое решение принято в юбилейный для таджикско-казахстанских дипломатических отношений год. За прошедшие три десятилетия создана солидная правовая база, которую мы сегодня существенно дополнили новыми документами. Подчеркну, что торгово-экономические взаимодействие остается важнейшим аспектом наших отношений. Казахстан занимает второе место в нашей общей структуре внешней торговли и является одним из ведущих партнеров Таджикистана, – заявил Эмомали Рахмон.