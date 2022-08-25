25 Августа 2022 12:15

Совместное заседание палат Парламента РК состоится 1 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2022 года в 11 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте распоряжения.