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    07:26, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Совместный проект по контролю за водой из космоса готовят Казахстан и Узбекистан

    Как сообщил в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform заместитель директора агентства «Узбеккосмос» Мухиддин Ибрагимов, страна уже внедрила программу космического мониторинга, охватывающую экологию, водное и лесное хозяйство.

    водохранилище
    Фото: Минводы и ирригации РК

    — Мы оцифровали 60 крупнейших водохранилищ страны. В режиме онлайн мы можем отслеживать, сколько воды накоплено, как она используется и на какие нужды направляется. Основной потребитель — сельское хозяйство. Благодаря космическому мониторингу мы видим, насколько эффективно расходуется вода, фиксируем возможные перерасходы. Система позволяет точно определить, сколько воды тратится на каждый гектар земли. Далее полученные данные анализируются и направляются в профильные ведомства, — пояснил Ибрагимов.

    Он отметил, что Узбекистан сотрудничает с Казахстаном в сфере космического мониторинга:

    — Сегодня мы тесно взаимодействуем с национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары». Обмениваемся данными по различным направлениям. Кроме того, планируем совместно с казахстанскими коллегами реализовывать региональные проекты. Космический мониторинг водных ресурсов станет одним из ключевых направлений такого сотрудничества, — заключил он.

    В начале года Мухиддин Ибрагимов сообщил, что Узбекистан запустит спутник совместно со странами-членами ОТГ. 

    Добавим, Казахстан и Узбекистан в 2022 году заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

    Теги:
    Узбекистан Вода Водохранилище Космос
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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