Фотовыставка о космодроме Байконур открылась в Санкт-Петербурге

Сегодня в рамках III Казахстанско-Российского медиафорума открылась фотовыставка российских и казахстанских фотографов «Покорение космоса глазами российских и казахстанских фотографов», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фотовыставка — совместный проект ТРК Президента Казахстана и ТАСС. В экспозицию, отражающую историю Байконура, вошли уникальные фотографии, предоставленные двумя медиаструктурами.

Выставку открыли директор ТРК Президента Казахстана Раушан Кажибаева и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Обращаясь к участникам мероприятия, Р.Кажибаева отметила значимость проведения выставки в рамках медиафорума, поскольку профессиональный диалог, культура и медиа способствуют укреплению доверия и сохранению исторической памяти.

Директор ТРК Президента отметила, что Байконур остается символом научного прогресса, мужества и общей истории Казахстана и России.

Фото: Kazinform

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде.

— Для Казахстана Байконур — особая гордость, для России — важнейшая страница космической истории. Это напоминание о том, как много можно сделать, когда есть доверие, партнерство и общее стремление к развитию. Космодром Байконур — это, в первую очередь, люди, которые создавали эту впечатляющую историю. Наряду с космонавтами, инженерами, исследователями, нужно сказать о журналистах и фотографах, увековечивших Байконур в мировой и национальной памяти. Фотография обладает удивительной силой. Она останавливает время и передает дыхание эпохи. В каждом фото — энергия открытий, в каждом кадре — память о людях, чья работа приблизила человечество к звездам, — сказала Р.Кажибаева.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что тема выставки не случайно посвящена Байконуру, поскольку космодром является одной из ключевых страниц общей истории Казахстана и России. А.Кондрашов подчеркнул, что страны продолжают сотрудничество в космической сфере, в том числе в рамках совместного проекта «Байтерек».

Фото: ИТАР-ТАСС

— В прошлом году мы отметили 70-летие замечательного космодрома Байконур, а в этом году отмечаем 65 лет со дня полета первого человека в космос — Юрия Алексеевича Гагарина. Примечательно, что в этом же году исполняется 35 лет со дня полета первого казахстанского космонавта Токтара Аубакирова. Наши фотографы сделали ряд замечательных снимков, по которым можно проследить всю летопись истории покорения космоса, — сказал Андрей Кондрашов.

На совместной фотовыставке представлены снимки, запечатлевшие знаковые моменты истории Байконур: Юрий Гагарин перед первым стартом, космонавты перед полетом международного экипажа в 1991 году, запуски ракет-носителей, а также кадры, рассказывающие о людях и повседневной жизни космодрома. Среди них — интерьер домика Сергея Королёва на Байконуре и фотографии современных экипажей, отправлявшихся на орбиту.

Первыми посетителями выставки стали участники III Казахстанско-Российского медиафорума — представители профильных министерств и ведомств, а также руководители более 40 телерадиокомпаний, информационных агентств, сетевых изданий, газет и исследовательских центров Казахстана и России.