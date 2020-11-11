Советы общественного согласия должны работать на опережение – Елбасы о межнациональных конфликтах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все этносы должны активно участвовать в жизни страны. Такую мысль высказал Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Треть населения нашей страны – это представители различных этносов. Их вклад в достижения Казахстана известен всем. Они работают во всех отраслях экономики и культуры. И мы должны наращивать этот потенциал. Особенно это касается так называемых мест контактного проживания этносов, такое у нас есть. С одной стороны, там созданы все необходимые условия для сохранения и развития традиций, языков, культуры этих этносов. Это хорошо. С другой стороны, на этой основе нам нужно культивировать открытые, не обособленные в своих языковых, социально-экономических нишах сообщества», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета АНК.

Елбасы предложил вспомнить трагедию в Кордайском районе Жамбылской области.

«Эта трагедия стала для всех нас серьезным уроком. Нам надо на местах иметь ассамблею молодых подготовленных спикеров, которые на казахском и русском языках смогут говорить с людьми, объяснять государственную политику. А местные советы и советы общественного согласия должны работать на опережение, знать проблемы на местах. Ассамблея и ее члены не являются государственными чиновниками и органами. У них своеобразная роль, но есть совместная работа с местными советами, акиматами», - отметил Елбасы.