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    19:29, 06 Май 2025 | GMT +5

    Советы автотуристам: как избежать задержек при въезде в нацпарк

    Накануне майских праздников дирекция ГНПП «Бурабай» напоминает посетителям о возможности экономить свое время и оплачивать за посещение до выезда с территорий парка, передает агентство Kazinform.

    Советы автотуристам: как избежать задержек при въезде в нацпарк
    Фото: Балташева С.

    — Чтобы избежать долгого ожидания при выезде из национального парка, пожалуйста, оплачивайте посещение парка заранее после того, как камеры КПП зафиксировали номерной знак вашего автомобиля. Для удобства отдыхающих в наиболее посещаемых местах нацпарка, размещены QR-коды, которыми можно воспользоваться для проведения онлайн-оплаты. Плакаты с QR-кодами установлены на всех 5 контрольно-пропускных пунктах парка, на Поляне Абылай хана, стоянке Болектау, Голубой залив, Окжетпес и Ракушка, либо выбрав в разделе «Платежи» мобильных приложений банков Kaspi.kz и Homebank, в разделе «Транспорт» — «Национальный парк „Бурабай“. Оплата за въезд» — говорится в сообщении.

    Оплата действительна до 00.00 текущего дня. 

    Советы автотуристам: как избежать задержек при въезде в нацпарк
    Фото: Балташева С.

    В Нацпарке также напомнили, что в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября плата за въезд составит:

    • легковой автомобиль — 0,4 МРП (1573 тенге);
    • микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль — 1,5 МРП (5898 тенге);
    • автобус до 32 мест — 2,5 МРП (9830 тенге);
    • автобус свыше 32 мест — 3,5 МРП (13762 тенге).

    Освобождены от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения:

    • электромобили;
    • автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;
    • автотранспортные средства пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов труда;
    • специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и пр.;
    • сельскохозяйственные и мелиоративные машины;
    • автотранспортные средства жителей, проживающих в границах национального парка и его охранной зоны (зарегистрированные на данной территории).
    Теги:
    Туризм Нацпарк Бурабай Транспорт Цены и тарифы Водители Авто Бурабай
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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