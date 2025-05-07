Советы автотуристам: как избежать задержек при въезде в нацпарк
— Чтобы избежать долгого ожидания при выезде из национального парка, пожалуйста, оплачивайте посещение парка заранее после того, как камеры КПП зафиксировали номерной знак вашего автомобиля. Для удобства отдыхающих в наиболее посещаемых местах нацпарка, размещены QR-коды, которыми можно воспользоваться для проведения онлайн-оплаты. Плакаты с QR-кодами установлены на всех 5 контрольно-пропускных пунктах парка, на Поляне Абылай хана, стоянке Болектау, Голубой залив, Окжетпес и Ракушка, либо выбрав в разделе «Платежи» мобильных приложений банков Kaspi.kz и Homebank, в разделе «Транспорт» — «Национальный парк „Бурабай“. Оплата за въезд» — говорится в сообщении.
Оплата действительна до 00.00 текущего дня.
В Нацпарке также напомнили, что в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября плата за въезд составит:
- легковой автомобиль — 0,4 МРП (1573 тенге);
- микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль — 1,5 МРП (5898 тенге);
- автобус до 32 мест — 2,5 МРП (9830 тенге);
- автобус свыше 32 мест — 3,5 МРП (13762 тенге).
Освобождены от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения:
- электромобили;
- автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;
- автотранспортные средства пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов труда;
- специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и пр.;
- сельскохозяйственные и мелиоративные машины;
- автотранспортные средства жителей, проживающих в границах национального парка и его охранной зоны (зарегистрированные на данной территории).