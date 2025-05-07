Советы автотуристам: как избежать задержек при въезде в нацпарк

— Чтобы избежать долгого ожидания при выезде из национального парка, пожалуйста, оплачивайте посещение парка заранее после того, как камеры КПП зафиксировали номерной знак вашего автомобиля. Для удобства отдыхающих в наиболее посещаемых местах нацпарка, размещены QR-коды, которыми можно воспользоваться для проведения онлайн-оплаты. Плакаты с QR-кодами установлены на всех 5 контрольно-пропускных пунктах парка, на Поляне Абылай хана, стоянке Болектау, Голубой залив, Окжетпес и Ракушка, либо выбрав в разделе «Платежи» мобильных приложений банков Kaspi.kz и Homebank, в разделе «Транспорт» — «Национальный парк „Бурабай“. Оплата за въезд» — говорится в сообщении.

Оплата действительна до 00.00 текущего дня.

Фото: Балташева С.

В Нацпарке также напомнили, что в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября плата за въезд составит:

легковой автомобиль — 0,4 МРП (1573 тенге);

микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль — 1,5 МРП (5898 тенге);

автобус до 32 мест — 2,5 МРП (9830 тенге);

автобус свыше 32 мест — 3,5 МРП (13762 тенге).

Освобождены от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения: