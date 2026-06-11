Совет выпускникам: какие профессии будут востребованы в будущем

В ближайшее десятилетие рынок труда претерпит значительные изменения, а значение профессий, связанных с технологиями, будет только расти. Специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, финтех-инженерии, кибербезопасности и возобновляемой энергетики войдут в число самых востребованных. Эти тенденции обсудили в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глобальные изменения: какие специалисты будут востребованы

По прогнозам экспертов, к 2030 году в мире может появиться около 170 миллионов новых рабочих мест, тогда как 92 миллиона рабочих мест могут исчезнуть. Это свидетельствует о глубокой структурной трансформации рынка труда. Несмотря на сокращение отдельных отраслей, новые направления будут активно развиваться, а спрос на соответствующие навыки возрастет.

Влияние глобальных изменений уже ощущается и в Казахстане. Профориентолог Маралбек Сагынганов отмечает, что структура профессий в стране постепенно адаптируется к новым требованиям рынка.

— В Казахстане работает портал Enbek.kz, который отражает реальную ситуацию на рынке труда. Согласно последним данным, потребность в специалистах, связанных с искусственным интеллектом, значительно растет. Кроме того, стабильно высоким остается спрос на медицинских работников, — отметил профориентолог.

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При этом изменения касаются не только появления новых профессий, но и традиционных сфер. По словам специалистов, спрос на направления «право» и «экономика» может постепенно снижаться. Поэтому в будущем особую важность приобретут технические и инженерные специальности. Одним из наиболее перспективных направлений называют электроинженерию.

Выбор вуза и грантов: требования и тенденции

Наряду с изменением структуры профессий актуальным остается вопрос выбора университета и специальности. В этом году более 215 тысяч школьников Казахстана окончили школу и вступают во взрослую жизнь. Однако вопрос осознанного выбора будущей профессии по-прежнему остается важным.

Эксперты отмечают, что при выборе университета и специальности решающую роль играют несколько ключевых факторов.

— В этом году более 210 тысяч выпускников выразили желание сдавать ЕНТ. Из них 33 процента ориентированы на физико-математическое направление. Однако количество грантов по этому направлению не полностью соответствует числу абитуриентов. Среди профильных предметов также популярны биология, химия и математика. В целом количество грантов в стране ежегодно увеличивается. Для сравнения: в зарубежных странах гранты получают примерно 40 человек из 1000 поступающих, — рассказал Маралбек Сагынганов.

По его словам, одной из самых распространенных ошибок является позднее определение профессионального направления. Поэтому системную профориентационную работу с учащимися важно начинать уже с 9 класса. В некоторых случаях для тех, кто планирует поступать за рубеж, даже этот срок может оказаться поздним.

Требования зарубежных вузов различаются. Некоторые университеты не требуют результаты SAT (Scholastic Assessment Test), уделяя больше внимания личным качествам и потенциалу кандидата. В таких случаях важную роль играют психологические тесты и оценка личностных качеств.

Например, в системе образования США основной акцент делается на развитии лидерских качеств. Поэтому при написании мотивационного письма внимание уделяется не только успеваемости, но и личным достижениям, способностям и характеру абитуриента.

Вместе с тем специалисты отмечают, что качественное образование можно получить и в Казахстане.

— В нашей стране достаточно региональных кампусов зарубежных университетов. Не стоит стремиться учиться за границей только ради смены обстановки — важно думать прежде всего об образовании. В Казахстане есть возможность поступить в известные университеты. Доступны специальности по нефтяной инженерии, энергоменеджменту, развивается направление компьютерной инженерии, — отметил эксперт.

Что касается распределения грантов, то и в этом году приоритет остается за техническими направлениями.

— Хорошо финансируются физика и математика, затем идут химия-биология и математика-информатика. Наименее популярным сочетанием остается химия-физика — его выбрали около 400 выпускников. Разумеется, не все они смогут получить гранты. Радует и то, что 800 абитуриентов в этом году намерены сдавать ЕНТ на английском языке. Это в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом, — сообщил он.

Казахстанская выпускница получила приглашение от университета из ТОП-80

Еще одним направлением, открывающим возможности для молодежи, остается обучение за рубежом. Сегодня эта практика становится все более популярной среди казахстанских выпускников.

Одной из таких успешных выпускниц стала Медина Нурали, получившая приглашения от нескольких ведущих университетов мира, включая вуз из мирового ТОП-80. Она окончила школу в Мактааральском районе Туркестанской области.

По словам Медины, процесс подачи документов в зарубежные университеты начался еще в октябре. Первые заявки она отправила в университеты США.

— В итоге я выбрала Inha University в Южной Корее. Поступление в Корею оказалось самым сложным направлением, — рассказала она.

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Подготовку к поступлению девушка начала еще в восьмом классе.

— Сначала я серьезно занялась изучением английского языка, затем определилась с будущей специальностью. При поступлении в Корею у меня запросили сертификаты об участии в общественной деятельности за последние годы. Тогда мне очень помог опыт преподавания английского языка сверстникам в онлайн-формате, — отметила выпускница.

Самым сложным этапом она называет подготовку к экзаменам.

— Иногда набранных баллов может не хватить для поступления в выбранный университет. Но нельзя опускать руки. Я выбрала специальность International Business, связанную с развитием международного сотрудничества между странами. В будущем хочу открыть школу, предоставляющую качественное образование, и уверена, что эта специальность поможет мне достичь цели, — сказала Медина.

Ее достижения не ограничиваются приглашениями от университетов. Медина успешно сдала международные экзамены IELTS и SAT, активно участвовала в научных и общественных проектах, заняла первое место на республиканской научно-творческой конференции по английскому языку и стала победителем республиканской олимпиады «Ой зерек».

Напомним, почти 90 тысяч грантов выделят казахстанским студентам в 2026 году.