Совет старейшин Туркестанской области инициировал сбор продуктов и одежды для малообеспеченных семей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях поддержки малообеспеченных семей на период чрезвычайного положения, объявленного в стране, Совет старейшин Туркестанской области инициировал сбор продуктов питания и одежды за счет спонсоров в специальном социальном магазине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

По словам председателя Совета старейшин Жарылкасына Азретбергенова, все собранные вещи распределят среди малообеспеченных семей. В настоящее время во всех районах составляются списки. Бесплатную одежду и продукты питания будут раздавать еженедельно.

Одним из первых, кто поддержал эту инициативу, стал депутат областного маслихата Баймахан Сулейменов. На собственные средства он закупил 2 тонны продуктов питания.

Следует отметить, подобные добрые дела, инициированные Советом старейшин, становятся не только назидательным примером, но и способствуют стабилизации цен на продукты питания.

В свою очередь, многодетные матери поблагодарили инициаторов и спонсоров благотворительной акции за помощь и поддержку.