Совет по управлению госдолгом создали в Казахстане

Решение принято в рамках реализации Комплекса мероприятий по обеспечению устойчивости государственных финансов и повышению сбалансированности макроэкономической политики Республики Казахстан на 2025–2027 годы.

Деятельность Совета будет направлена на формирование мер, способствующих повышению глубины, ликвидности и эффективности рынка государственных ценных бумаг, снижению стоимости государственных заимствований для финансирования дефицита бюджета и формированию соответствующих бенчмарков для рынка квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов.

Основными задачами Совета станут принятие согласованных решений по управлению государственным долгом, развитию рынка государственных ценных бумаг и формированию политики их выпуска на внутреннем и внешнем рынках с учетом макроэкономических условий и долговой устойчивости.

Создание Совета по управлению государственным долгом отражает приверженность Министерства финансов РК, Национального Банка и Министерства национальной экономики РК эффективной координации фискальной и денежно-кредитной политики, а также приоритизации задач по развитию внутреннего рынка ценных бумаг.

Развитие эффективного и ликвидного рынка государственных ценных бумаг рассматривается как важный элемент повышения устойчивости государственных финансов, формирования рыночных ориентиров по доходностям и создания основы для дальнейшего развития фондового рынка страны.