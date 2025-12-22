РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:46, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Совет по управлению госдолгом создали в Казахстане

    Министерство финансов совместно с Национальным банком и Министерством национальной экономики сообщает о создании консультативно-совещательного органа — Совета по управлению государственным долгом, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Freepik.com

    Решение принято в рамках реализации Комплекса мероприятий по обеспечению устойчивости государственных финансов и повышению сбалансированности макроэкономической политики Республики Казахстан на 2025–2027 годы.

    Деятельность Совета будет направлена на формирование мер, способствующих повышению глубины, ликвидности и эффективности рынка государственных ценных бумаг, снижению стоимости государственных заимствований для финансирования дефицита бюджета и формированию соответствующих бенчмарков для рынка квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов.

    Основными задачами Совета станут принятие согласованных решений по управлению государственным долгом, развитию рынка государственных ценных бумаг и формированию политики их выпуска на внутреннем и внешнем рынках с учетом макроэкономических условий и долговой устойчивости.

    Создание Совета по управлению государственным долгом отражает приверженность Министерства финансов РК, Национального Банка и Министерства национальной экономики РК эффективной координации фискальной и денежно-кредитной политики, а также приоритизации задач по развитию внутреннего рынка ценных бумаг.

    Развитие эффективного и ликвидного рынка государственных ценных бумаг рассматривается как важный элемент повышения устойчивости государственных финансов, формирования рыночных ориентиров по доходностям и создания основы для дальнейшего развития фондового рынка страны.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
