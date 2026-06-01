Совет по развитию цифровой экономики создан в Таджикистане

В Таджикистане создан Совет по развитию цифровой экономики при президенте страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Согласно положению о Совете, новый орган создан в целях обеспечения эффективной реализации государственной политики в области цифровизации, рассмотрения и предложения необходимых мер по развитию цифровой экономики, а также обеспечения взаимодействия государственных органов, организаций и частного сектора.

Президент Таджикистана возглавит орган, а первый вице-премьер станет его заместителем. В состав Совета также войдут замглавы исполкома лидера республики, министры юстиции, экономики и финансов, руководители инвесткомитета и Центра информационных и коммуникационных технологий исполнительного аппарата.

В стране была принята среднесрочная программа развития цифровой экономики на 2026–2030 годы. Также, 2025–2030 годы в Таджикистане объявлены Годами развития цифровой экономики и инноваций.

Ранее сообщалось, что зарплаты IT-специалистам повысят в Таджикистане.







