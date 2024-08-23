Совет Европы встретит Паралимпийский огонь

По прибытии во Францию огонь Паралимпийских игр будет разделен на 12 огней, которые будут размещаться одновременно в таком же количестве мест, включая город Страсбург, передает собственный корреспондент агенства Kazinform.

Совет Европы, находящийся в данном городе Франции, встретит огонь Паралимпийских игр 2024 года в воскресенье, 25 августа. Далее факел вернется в Париж на церемонию открытия Паралимпийских игр 28 августа.

Церемония встречи Паралимпийского огня будет сопровождаться музыкой и речами представителей Совета Европы и французских властей площади Дворца Европы.

Первый факел будет зажжен перед зданием Совета Европы в 15:30, положив начало эстафете Паралимпийского огня длиной 7,5 км через парк Оранжери, прежде чем зажечь символичный котел.

По этому случаю Совет Европы будет приветствовать широкую публику в Паралимпийской деревне в парке Оранжери с 10:00 до 18:00, чтобы информировать ее о своей деятельности, особенно в области спорта.

На стенде также будет представлена ​​выставка, посвященная Европейской спортивной хартии Совета Европы и Олимпийской хартии, установленной перед зданием Агоры.

На протяжении более пятидесяти лет Совет Европы, главная организация, защищающая демократию и права человека в Европе, выступает за честную игру и уважение в спортивной сфере посредством своих действий, в частности Расширенного частичного соглашения по спорту (APES) для того, чтобы сделать спорт здоровым, этичным и доступным для всех, особенно для людей с ограниченными возможностями.