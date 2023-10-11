Совет Европы готов оказать поддержку Казахстану в возврате ворованных активов

Руководитель Управления по борьбе с экономической преступностью Совета Европы Мустафа Ферати заявил, что Совет Европы окажет поддержку Казахстану в выработке мер по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и возврату выведенных активов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на прошлой неделе посетил с рабочим визитом Страсбург, где встретился с представителями Совета Европы.

В стенах Совета Европы казахстанский дипломат провел встречи с руководством организации и выступил на заседании Группы докладчиков по внешним связям (GR-EXT) Комитета Министров Совета Европы (КМСЕ).

Европейские партнеры были проинформированы о реализации политических реформ и новом экономическом курсе, обозначенном в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, инициативах и предложениях, высказанных им в недавнем выступлении на ГА ООН.

В Страсбурге Роман Василенко также провел отдельную встречу с руководителем Управления по борьбе с экономической преступностью Совета Европы Мустафой Ферати.

После переговоров Мустафа Ферати дал эксклюзивный комментарий собственному корреспонденту агентства Kazinform в ЕС.

- Прежде всего хотел бы в положительном плане отметить проводимые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым политические реформы. Совет Европы выражает готовность наращивать сотрудничество с Казахстаном и подчеркивает особую региональную роль РК в условиях беспрецедентных геополитических вызовов.

У Совета Европы складывается положительное сотрудничество с Казахстаном в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Двусторонне сотрудничество охватывает несколько направлений и поддержку Казахстана в выработке мер в борьбе с коррупцией, отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и возврату выведенных активов.

Следует отметить, что нынешнему этапу взаимодействия с Казахстаном в области возврата выведенных активов предшествовало общее сотрудничество в сфере экономических преступлений.

Мы поддерживаем казахстанские власти в развитии мер по применению рекомендаций, выработанных Группой государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

Как вы знаете Казахстан является членом ГРЕКО и прошел первый и второй оценочные раунды. Казахстанская сторона предоставила в соответствии с требованиями ГРЕКО свой отчет по исполнению 27 рекомендаций, в которых исполнила 20, что является хорошим результатом.

Аналогичным образом, в области борьбы с отмыванием денег существует требование о том, чтобы органы власти имели возможность конфисковывать доходы, полученные преступным путем.

В некоторых случаях есть ситуации, где эти активы выведены за пределы страны. Именно здесь вступает в игру процесс возвращения активов, будь то возврат активов в пределах юрисдикции или из-за рубежа. В этой связи помощь с нашей стороны – это сотрудничество с Генеральной прокуратурой для внедрения эффективного механизма возвращения активов и управления ими.

Что мы можем предпринять это поддержать Казахстан в наращивании потенциала для этого. При этом Совет Европы не играет прямой роли в этом процессе. Тем не менее, СЕ будет содействовать в создании правовых и институциональных рамок, а также в усилении способности казахстанских институтов в борьбе с коррупцией.

Также поддерживаем намерение Казахстана присоединиться к Конвенции Совета Европы по борьбе с отмыванием, выявлению и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма, а также планы по установлению более тесного сотрудничества с Комитетом экспертов Совета по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (MONEYVAL), - сказал он.

Отметим, что ГРЕКО — группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией. Казахстан присоединился к ГРЕКО 16 января 2020 года. 25 марта 2022 года ГРЕКО утвердила Отчёт об оценке РК, включающий 27 рекомендаций, направленных на повышение эффективности антикоррупционных мер.