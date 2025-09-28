Совет ЕЭК освободил импорт топлива от пошлины по инициативе Казахстана

Заседание состоялось 26 сентября в режиме онлайн. Казахстанскую делегацию возглавил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Совет ЕЭК поддержал установление тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на авиационное, дизельное топливо и бензин. Сейчас при импорте топлива из третьих стран в ЕАЭС действует ставка 5%. При этом на внутреннем рынке Казахстана сохраняется нехватка авиатоплива: в 2025 году потребность в авиакеросине составляет 1,2 млн тонн, тогда как собственное производство покрывает объем лишь частично, оставляя дополнительную потребность на уровне 233 тыс. тонн.

При этом в Казахстане активно реализуется программа по увеличению транзитных воздушных грузоперевозок. Параллельно реализуются проекты расширения мощностей НПЗ, которые в 2026–2030 годах позволят довести производство авиатоплива до 1,4 млн тонн.

Совет одобрил запуск с 1 февраля 2026 года пилотного проекта по применению навигационных пломб при перевозке отдельных видов лесоматериалов в рамках ЕАЭС. Теперь застарелый вопрос необходимости регистрации автомашин при перевозке лесоматериалов из Беларуси и России в Казахстан и Кыргызстан будет решен с помощью навигационных пломб, навешиваемых на перевозимые грузы. Это значительно упрощает порядок перевозки и контроля за отслеживанием перевозок отдельных видов лесоматериалов, перевозимых в Казахстан для переработки. Навигационные пломбы будут использоваться при перевозке древесины бондарной, шпал для железнодорожных и трамвайных путей и ряда других материалов.

Продлена возможность применения серийных сертификатов для подтверждения страны происхождения товаров, вывозимых из Казахстана в государства ЕАЭС. Это решение позволяет предпринимателям оформлять один сертификат сроком на полгода вместо подтверждения страны происхождения при каждой поставке. Такой порядок снижает административную нагрузку на бизнес и упрощает торговые операции между странами-участницами экономического союза.

Принято решение, предусматривающее возможность для РК выпускать в обращение транспортные средства без кнопок устройств (систем) вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря

2030 года, а также выпуск в обращение автомобилей, ввозимых официальными дилерами в соответствии с национальным законодательством до 31 декабря 2028 года.

Также рассмотрен ряд вопросов, связанных с регулированием внешней торговли, техническим регулированием, применением СФС мер и функционированием ЕАЭС.