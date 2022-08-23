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    11:49, 23 Август 2022 | GMT +6

    Совет АНК сделал заявление по поводу высказывания посла Украины в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Ассамблеи народа Казахстана сделал заявление по поводу высказывания посла Украины в РК Петра Врублевского, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые соотечественники!

    Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.

    В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили.

    Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.

    Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа.

    Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях.

    Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», - говорится в заявлении.


    Теги:
    АНК Общество Украина Ассамблея народа Казахстана для BELTA для mail.ru
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