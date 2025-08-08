Совещаний станет меньше - китайским чиновникам дали предписание

Документ, подготовленный ЦК КПК и Госсоветом КНР, предусматривает снижение количества совещаний, объема документации и проверок на местах. Чиновникам предписано готовить краткие, содержательные материалы и избегать формализма.

Согласно новому регламенту, объем ежегодно выпускаемых документов должен сокращаться. Ведомства, превысившие лимит прошлого года, обязаны представить письменное обоснование. Большинство документов ограничено 4–5 тыс. иероглифов.

Комплексные совещания допускаются не чаще одного раза в год, а ведомственные встречи следует по возможности объединять. Продолжительность выступлений руководителей не должна превышать одного часа. Предпочтение отдается дистанционному формату совещаний через аудио- или видеосвязь.

Правила также содержат положения о разработке и использовании государственных сервисных приложений. Каждое ведомство может иметь только одно приложение для государственных органов низшего уровня с обязательным прохождением процедуры согласования. Принудительное использование таких сервисов, а также оценка работы сотрудников на основе их установки или регулярного входа в систему запрещены.

Отдельно подчеркивается, что эффективность работы на местах не должна оцениваться исключительно по количеству поступивших жалоб от граждан.

Ранее мы писали, что в Китае ввели запрет на дорогую еду и алкоголь среди чиновников.