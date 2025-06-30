Совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду провели в АО «НК «QazaqGaz»

На сегодня общая готовность газораспределительных систем составляет 52%. Ведутся работы по текущему ремонту газорегуляторных пунктов, выполнено 46% от запланированного объема. Текущий ремонт шкафных и блочных регуляторных пунктов выполнен на 47%. Техническое обслуживание отключающих устройств – на 58%, текущий ремонт средств электрохимической защиты – на 56%. Приборное обследование газопроводов выполнено на 42%.

Бесперебойную и безопасную эксплуатацию 72,2 тысячи километров газораспределительных сетей и сооружений на них обеспечивают 4 064 сотрудника производственного персонала. Все работники полностью обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Фото: АО «НК «QazaqGaz»

Фото: АО «НК «QazaqGaz»

Также запланировано проведение капитального ремонта с устранением 367 дефектов на линейной части магистральных газопроводов, из них устранено 284 дефектов без учета ремонтных работ на МГ «Средняя Азия – Центр» в рамках реализации проекта транспортировки российского газа в Республику Узбекистан. Кроме того, план работ включает капитальный и текущий ремонт, а также модернизацию объектов. В частности:

на МГ «Бухара–Урал» запланирован капитальный ремонт двух двигателей НК-12СТ на КС-12;

на МГ «БГР–ТБА» проводятся техническое обслуживание и ремонт оборудования компрессорных станций «Полторацкое» и «Акыртобе»;

на МГ «Союз», «Оренбург–Новопсков» и «Карталы–Рудный» планируется замена дефектных труб.

Фото: АО «НК «QazaqGaz»

Кроме ежегодных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в 2025 году выделены дополнительные средства на реализацию плана по снижению аварийности, предотвращению инцидентов, случаев отравления угарным газом и устранению причин слабого давления газа. Эти меры направлены на повышение надежности системы и обеспечение комфортного прохождения осенне-зимнего периода.

Фото: АО «НК «QazaqGaz»