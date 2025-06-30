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    15:45, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду провели в АО «НК «QazaqGaz»

    В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2025–2026 гг. состоялось рабочее совещание с участием первого заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Мейрбека Ихсанова, а также дочерних и зависимых предприятий. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

    АО «НК «QazaqGaz»
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    На сегодня общая готовность газораспределительных систем составляет 52%. Ведутся работы по текущему ремонту газорегуляторных пунктов, выполнено 46% от запланированного объема. Текущий ремонт шкафных и блочных регуляторных пунктов выполнен на 47%. Техническое обслуживание отключающих устройств – на 58%, текущий ремонт средств электрохимической защиты – на 56%. Приборное обследование газопроводов выполнено на 42%.

    Бесперебойную и безопасную эксплуатацию 72,2 тысячи километров газораспределительных сетей и сооружений на них обеспечивают 4 064 сотрудника производственного персонала. Все работники полностью обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

    ремонт, газовые сети
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»
    АО «НК «QazaqGaz»
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    Также запланировано проведение капитального ремонта с устранением 367 дефектов на линейной части магистральных газопроводов, из них устранено 284 дефектов без учета ремонтных работ на МГ «Средняя Азия – Центр» в рамках реализации проекта транспортировки российского газа в Республику Узбекистан. Кроме того, план работ включает капитальный и текущий ремонт, а также модернизацию объектов. В частности:

    • на МГ «Бухара–Урал» запланирован капитальный ремонт двух двигателей НК-12СТ на КС-12;
    • на МГ «БГР–ТБА» проводятся техническое обслуживание и ремонт оборудования компрессорных станций «Полторацкое» и «Акыртобе»;
    • на МГ «Союз», «Оренбург–Новопсков» и «Карталы–Рудный» планируется замена дефектных труб.
    газ, сети
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    Кроме ежегодных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в 2025 году выделены дополнительные средства на реализацию плана по снижению аварийности, предотвращению инцидентов, случаев отравления угарным газом и устранению причин слабого давления газа. Эти меры направлены на повышение надежности системы и обеспечение комфортного прохождения осенне-зимнего периода.

    АО «НК «QazaqGaz»
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»
    АО «НК «QazaqGaz»
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Газификация
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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