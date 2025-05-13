РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:57, 13 Май 2025 | GMT +5

    Совещание министров образования стран ЦА и Китая пройдет в Казахстане

    В Урумчи прошло первое совещание с участием министров образования КНР и стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также представителей ведомств и дипломатического корпуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

    Совещание министров образования стран Центральной Азии и Китая пройдет в Казахстане
    Фото: Министерство просвещения РК

    Основной темой повестки стали вопросы образовательной интеграции и выстраивания устойчивых партнерств.

    В своем выступлении министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между странами-участниками и создания совместных образовательных инициатив, а также остановился на ключевых аспектах для дальнейшего взаимодействия в сфере технического и профессионального образования.

    Совещание министров образования стран Центральной Азии и Китая пройдет в Казахстане
    Фото: Министерство просвещения РК

    — По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева 2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Ведется масштабная трансформация технического и профессионального образования. В рамках интернационализации устанавливается партнерство с ведущими колледжами и предприятиями мира, расширяется сотрудничество с бизнес-сообществом, развивается академическая мобильность педагогов и студентов. Казахстан открыт к сотрудничеству и выступает за выработку общих подходов к подготовке кадров, которые будут востребованы на глобальном рынке труда, — заявил Гани Бейсембаев.

    В рамках совещания странами-участниками принят Устав механизма совещания министров образования и «Урумчийская декларация». Эти документы закрепляют основы дальнейшего взаимодействия и приоритетность подготовки высококвалифицированных специалистов.

    Символично, что следующую встречу министров проведет именно Казахстан. В соответствии с процедурой ротации нашей стране передано председательство и право организации Второго совещания министров образования стран Центральной Азии и Китая.

    Ранее руководители колледжей Темиртау, Караганды и Шахтинска посетили Китай для изучения опыта в сфере профессионально-технического образования.

    Теги:
    Минпросвещения РК Китай Образование КНР Центральная Азия Техническое образование
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают