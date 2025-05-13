Совещание министров образования стран ЦА и Китая пройдет в Казахстане

Основной темой повестки стали вопросы образовательной интеграции и выстраивания устойчивых партнерств.

В своем выступлении министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между странами-участниками и создания совместных образовательных инициатив, а также остановился на ключевых аспектах для дальнейшего взаимодействия в сфере технического и профессионального образования.

Фото: Министерство просвещения РК

— По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева 2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Ведется масштабная трансформация технического и профессионального образования. В рамках интернационализации устанавливается партнерство с ведущими колледжами и предприятиями мира, расширяется сотрудничество с бизнес-сообществом, развивается академическая мобильность педагогов и студентов. Казахстан открыт к сотрудничеству и выступает за выработку общих подходов к подготовке кадров, которые будут востребованы на глобальном рынке труда, — заявил Гани Бейсембаев.

В рамках совещания странами-участниками принят Устав механизма совещания министров образования и «Урумчийская декларация». Эти документы закрепляют основы дальнейшего взаимодействия и приоритетность подготовки высококвалифицированных специалистов.

Символично, что следующую встречу министров проведет именно Казахстан. В соответствии с процедурой ротации нашей стране передано председательство и право организации Второго совещания министров образования стран Центральной Азии и Китая.

Ранее руководители колледжей Темиртау, Караганды и Шахтинска посетили Китай для изучения опыта в сфере профессионально-технического образования.