Совещание министров обороны государств – членов ШОС началось в Астане

В столице началось Совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем принимают участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, на заседание приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.

Отметим, что ШОС сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан соответственно в 1996 и 1997 годах. Ввиду беспрецедентного для азиатского пространства характера данных соглашений, было принято решение осуществлять мониторинг их исполнения на высшем уровне. Механизм регулярных встреч лидеров пяти стран получил название «Шанхайской пятерки».

Необходимость преобразования «Шанхайской пятерки» в региональную структуру многостороннего сотрудничества в различных сферах была отмечена в Душанбинской декларации глав государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан от 4 июля 2000 года. В том же году к «пятерке» присоединилась Республика Узбекистан.

История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае (КНР) руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. В Декларации о создании ШОС заявлено, что сотрудничество в рамках новой организации будет способствовать более эффективному совместному использованию открывающихся возможностей и противостоянию новым вызовам и угрозам в условиях динамичного развития процессов становления политической многополярности, экономической и информационной глобализации в XXI веке. Четко зафиксировано, что ШОС не является союзом, направленным против других государств и регионов, придерживается принципа открытости, готова развивать диалог, контакты и сотрудничество в любых формах с другими государствами и соответствующими международными и региональными организациями.

7 июня 2002 года на саммите в Санкт-Петербурге была подписана Хартия ШОС – базовый уставной документ Организации (вступила в силу 19 сентября 2003 г., 1 февраля 2013 г. была зарегистрирована в Секретариате ООН). В целом международно-правовая инфраструктура Организации включает более чем 25 договорных и нормативных документов, среди которых Конвенция об иммунитетах и привилегиях ШОС (4 января 2010 г. зарегистрирована в Секретариате ООН), Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, Соглашение о Региональной антитеррористической структуре ШОС (подписано одновременно с Хартией), положения о различных органах ШОС, о персонале Организации, финансовые положения и правила ШОС.