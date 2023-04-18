Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Совещание по вопросам социально-экономического развития пройдет 19 апреля под председательством Президента

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2023, 09:02
Совещание по вопросам социально-экономического развития пройдет 19 апреля под председательством Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 апреля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии примут участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.


Президент Казахстана   Акорда   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10
Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10