Совещание по вопросам социально-экономического развития пройдет 19 апреля под председательством Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 апреля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии примут участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.