Совещание по развитию столицы – что поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в Совещании по вопросам развития столицы. Корреспондент МИА «Казинформ» перечислит основные моменты совещания и напомнит поручения Главы государства.

Совещание было запланировано на 11 часов утра, но началось на полчаса раньше – верный признак того, что у Главы государства мало времени и распределить его он хочет как можно более эффективно. И действительно, вопросов, требующих неотложного решения, накопилось немало.

В первую очередь, Президент заострил внимание на вопросе инвестиций в главный город страны. По его словам, впервые за последние 10 лет отмечается снижение объемов инвестиций.

«Нужно обратить самое серьезное внимание на данную негативную тенденцию. Акимату и МИД поручено усилить работу и показать в ближайшее время конкретные результаты», - дал первое поручение К. Токаев.





Кроме того, Президент затронул проблему строительства жилья в столице, отметив снижение как объемов ввода жилья, так и строительных работ. С чем это связано, Глава государства попросил ответить первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева. Представитель МИИР РК сослался на необходимость структурирования отчетов застройщиков в ручном режиме и пообещал исправить ситуацию. К. Токаев поручил действовать немедленно в данном направлении.

«Если можете, то и делайте», - призвал Глава государства.

Вопрос напрямую касался и другой острой проблемы - дольщиков.

«Скорейшего решения требует проблема долевого строительства. В городе остается 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждут 13,5 тыс. дольщиков. На решение этой проблемы в 2018-2019 годах выделено 40 млрд тенге. Но освоено лишь 4,5 млрд, при этом акимат дополнительно просит 175 млрд тенге», - констатировал Президент.

После обещания акима столицы Алтая Кульгинова выполнить это поручение, Глава государства обратился к Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел. Месседж Президента к данным госорганам заключался в том, чтобы предотвратить действия мошенников в этом направлении и наказать тех, чья вина уже доказана.

«Надо конкретно заняться решением этих проблем. Мошенники должны сидеть в тюрьме, поскольку своими действиями они покушаются на основополагающие права наших граждан. Они обманывают наших граждан, оставляют их на улице. И государство в этих условиях не должно оставаться безучастным. Действуйте и доложите», - распорядился он.





Резонансный вопрос, касающийся затянувшегося строительства системы линейно-рельсового транспорта, также не остался без внимания К. Токаева. Президент обратился к Агентству по противодействию коррупции с поручением активнее проводить расследование.

«Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних (но это было запланированное бегство – понятно), не замечая других, в частности, руководителей акимата, которые когда-то ведь принимали решение, их подписи наверняка есть», - подчеркнул Глава государства.

К. Токаев подчеркнул, что это не проблема, которая фокусируется на одном исполнителе, даже если он руководитель компании ЛРТ.

«Например, решение принимал акимат же. Пойдите глубже, это очень спорный проект, экономически непонятный. Конечно же, придется его реализовывать, как настаивают Правительство и акимат, поскольку есть и международные обязательства», - отметил Президент.

Кроме того, Главу государства возмутили небольшая протяженность системы и малое количество станций. Он поручил конкретнее определить сроки строительства ЛРТ.

«Не понимаю, как вообще такой проект можно было пустить в дело. Правительству и акимату установить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ, а также определиться по графику и механизмам завершения второй очереди», - поручил К. Токаев.

Еще одно поручение Главы государства касалось налаживания авиационного сообщения с ведущими городами мира.

Особое внимание Президент уделил развитию непосредственно городской инфраструктуры. Недовольство К. Токаева вызвало отсутствие стиля в построенных зданиях.

«Одно здание построено в одном стиле, другое - в другом. И самое главное - нет уюта. Плитки летят, асфальт трескается, зелени мало, и вообще нет такого ощущения, что за городом следят и ухаживают», - заявил Глава государства и поручил акимату разработать единый дизайн-код оформления города.





Кроме того, Президент поручил увеличить количество пешеходных переходов, построить новые парковки, а также решить вопрос с ливневыми канализациями, питьевой водой, засильем комаров, внутренней миграцией и переполненным общественным транспортом.

Отдельно К. Токаев затронул вопросы, касающиеся здравоохранения. В частности, Президент обратил внимание на состояние столичной Центральной ЖД больницы, капитальный ремонт в которой не проводился вот уже 60 лет.

Кроме того, Глава государства попросил министра здравоохранения РК Елжана Биртанова прокомментировать опубликованную ранее в СМИ информацию о долгах столичного Онкодиспансера и дефиците препаратов для пациентов. В свою очередь, министр заверил Главу государства в том, что препаратов в онкодиспансере достаточно.

Вместе с тем Помощник Президента РК - заведующая Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Аида Балаева также озвучила проблему очередей в поликлиниках.

«Люди жалуются на бесконечные очереди в поликлиниках, проблемы с прикреплением, получением квот в медицинские стационары. Необходимо совершенствовать механизмы контроля за работой таких ресурсов, они должны быть ориентированы на конечный результат – удовлетворение запросов граждан. Здесь также стоит отметить проблему отсутствия во многих публичных местах полноценной среды для людей с ограниченными возможностями либо формально созданные условия, которыми невозможно воспользоваться даже здоровому человеку», - сказала А. Балаева.

Не обошел Президент вниманием и образование больших мусорных куч в черте города. Поручая решить данную проблему, Глава государства также обратил внимание и на культуру отдельных жителей, которые бросают мусор.

Кроме того, К. Токаев призвал решить проблему выпадения детей из окон.

«Строителям домов необходимо ввести дополнительные меры безопасности. С одной стороны, мы, конечно, облегчаем условия, в том числе и строительства тех или иных зданий, а с другой стороны - некоторые строители злоупотребляют всем этим. Дополнительные меры безопасности в отношении домов нужно, безусловно, принимать. 14 детей выпало из окон, это прямая вина родителей, тех, кто опекает, но это и ответственность акимата. Вы за все в ответе - за каждого жителя города», - подчеркнул Глава государства.

В заключение стоит отметить, что Совещание по вопросам развития Нур-Султана стало первым для К. Токаева в качестве Президента. И Глава государства постарался охватить все волнующие жителей столицы вопросы.