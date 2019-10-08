-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:58
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:45
-
-
вчера 19:25
-
-
вчера 19:01
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:04
-
-
-
-
-
-
Совещание по развитию Нур-Султана с участием Главы государства началось в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовало совещание по развитию Нур-Султана с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках совещания будут обсуждены наиболее актуальные вопросы развития города и его инфраструктуры.
В прошлом году аналогичное совещание прошло в апреле. Тогда участие в нем принял Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.
В этом году столице исполнился 21 год. Идея создания новой столицы Казахстана принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом Президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, затем после избрания Президентом Касым-Жомарта Токаева прозвучала инициатива переименовать город в Нур-Султан в честь Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Очередное совещание по вопросам развития города состоялось уже в августе.
- Касым-Жомарт Токаев: Наша задача довести Нур-Султан до новых вершин
- Более 500 тонн продукции привезут павлодарцы на ярмарку в Нур-Султан
- Президент принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ»
- Касым-Жомарт Токаев: Отношения между Казахстаном и Болгарией развиваются успешно
- Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Болгарии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана