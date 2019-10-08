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Совещание по развитию Нур-Султана с участием Главы государства началось в столице

8 Октября 2019 10:34
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Совещание по развитию Нур-Султана с участием Главы государства началось в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовало совещание по развитию Нур-Султана с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках совещания будут обсуждены наиболее актуальные вопросы развития города и его инфраструктуры.

В прошлом году аналогичное совещание прошло в апреле. Тогда участие в нем принял Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В этом году столице исполнился 21 год. Идея создания новой столицы Казахстана принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом Президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, затем после избрания Президентом Касым-Жомарта Токаева прозвучала инициатива переименовать город в Нур-Султан в честь Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Очередное совещание по вопросам развития города состоялось уже в августе.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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