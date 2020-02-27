Совещание по недопущению коррупционных правонарушений прошло в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате Туркестанской области состоялось совещание по вопросам устранения обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
В работе совещания приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Хаким Кушкалиев, руководители областных управлений, аппаратов акимов районов и отделов.
Основная цель встречи - недопущение фактов коррупции среди государственных служащих и принятие соответствующих мер к ряду граждан, допустивших возникновение коррупционных правонарушений.
По данным департамента, с начала года были зафиксированы факты получения взятки, присвоения вверенного чужого имущества, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями. Факты коррупции имели место в сферах социальной помощи, приема на работу, продления трудового договора и государственных закупок.
В ходе совещания также было отмечено, в случае наличия факта коррупционного нарушения необходимо обратиться по телефону доверия агентства: 1424. Кроме того, рекомендовано усилить работу по профилактическому направлению по дальнейшему совершенствованию норм этики и правил поведения государственных служащих.
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