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Совещание по недопущению коррупционных правонарушений прошло в Туркестанской области

27 Февраля 2020 22:31
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Совещание по недопущению коррупционных правонарушений прошло в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате Туркестанской области состоялось совещание по вопросам устранения обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

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В работе совещания приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Хаким Кушкалиев, руководители областных управлений, аппаратов акимов районов и отделов.

Основная цель встречи - недопущение фактов коррупции среди государственных служащих и принятие соответствующих мер к ряду граждан, допустивших возникновение коррупционных правонарушений.

По данным департамента, с начала года были зафиксированы факты получения взятки, присвоения вверенного чужого имущества, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями. Факты коррупции имели место в сферах социальной помощи, приема на работу, продления трудового договора и государственных закупок.

В ходе совещания также было отмечено, в случае наличия факта коррупционного нарушения необходимо обратиться по телефону доверия агентства: 1424. Кроме того, рекомендовано усилить работу по профилактическому направлению по дальнейшему совершенствованию норм этики и правил поведения государственных служащих.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Коррупция, Акимат,
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