Совещание министров обороны прошло в Душанбе

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В Душанбе состоялось совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств Индии Раджнатх Сингх, Казахстана – генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, Китая – генерал-полковник Вэй Фэнхэ, Кыргызстана – генерал-майор Таалайбек Омуралиев, Пакистана – Первез Хаттак, России – генерал армии Сергей Шойгу, Таджикистана – генерал-полковник Шерали Мирзо и Узбекистана – генерал-лейтенант Баходир Курбанов.

В переговорах также участвовали генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиесов и министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В обстановке дружественного и конструктивного взаимодействия участники совещания обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, отметив высокий уровень взаимопонимания между государствами – членами ШОС. Обсудили направления и возможные действия по нейтрализации рисков и угроз, исходящих с территории Афганистана.

«Роль Шанхайской организации сотрудничества в регионе и мире возросла. Укрепляется практическое сотрудничество, как с региональными, так и международными организациями и объединениями», – отметил министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

В своем выступлении он затронул актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках ШОС: противодействие терроризму, анализ изменения ситуации в Афганистане, прогнозирование кризисных ситуаций, принятие упреждающих мер и развитие форматов взаимодействия, в том числе налаживание оперативного информационного обмена.

В контексте укрепления мира, стабильности и безопасности на глобальном уровне Нурлан Ермекбаев упомянул сирийский вопрос. Он отметил, что достигнутые в ходе Астанинского процесса договоренности способствовали прекращению полномасштабной войны в этой стране и остановке экспансии ИГИЛ (запрещена в Казахстане).

Министр обороны Казахстана выразил благодарность государствам – членам ШОС, включая Индию, Китай, Россию и Пакистан, за активное и продуктивное сотрудничество в рамках противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

Участники совещания высказались за наращивание практического взаимодействия ШОС с региональными партнерскими организациями.

Руководители оборонных ведомств государств – членов ШОС также обсудили проведение совместных военных антитеррористических командно-штабных учений «Мирная миссия – 2021» в сентябре этого года в Российской Федерации.

В ходе мероприятия достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества, направленного на укрепление безопасности и поддержание стабильности на пространстве ШОС, а также о проведении очередного заседания в 2022 году в Узбекистане.