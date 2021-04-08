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Совершив фидия садака, здоровый человек не может избежать держания поста - муфтий

Автор:  
Арайлым Мұрат
8 Апреля 2021, 19:14
Совершив фидия садака, здоровый человек не может избежать держания поста - муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совершение фидия садака не означает, что здоровый человек может избежать Ораза. Об этом рассказал главный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в религии существует фидия садака. В этой части просим обратить внимание на следующее. Иногда люди спрашивают: может ли человек, не державший пост, сделать пожертвование деньгами. Это не так. Ораза – это обязательный пост для совершеннолетних и для тех, у кого хорошее здоровье. Все, кто достиг совершеннолетия, и кто не имеет проблем со здоровьем, должны держать Ораза. Фидия садака совершается только в одном случае: если ваше здоровье не позволяет держать пост, или вы в пожилом возрасте. Если ваше материальное положение позволяет, в этих случаях можно дать фидия садака. Значит, здоровый человек не может говорить, что совершив фидия садака, избежал держания поста», - объяснил Наурызбай кажы Таганулы.

Напомним, священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. В месяц Рамазан Коран-хатым будет читаться дистанционно. Также стали известны требования к работе мечетей, расположенных в «красной» и «зеленой» зоне на месяц Рамазан.


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