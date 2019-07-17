Совершить путешествие по родным краям предлагают молодым казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Туристическом хабе города Алматы презентован проект «Туған жер: путешествие по родным краям», целью которого является развитие внутреннего туризма Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект посвящен Году молодежи и реализуется в рамках гранта по развитию молодежного внутреннего туризма НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Членами Клуба путешественников «Almaty Nomad» были разработаны оригинальные молодежные туры в Туркестанскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Восточно-Казахстанскую области.

Молодежные туры, в отличие от обычных, включают в себя больше активного отдыха, экстрима и развлечений.

На данный момент клубом уже организованы 2 тура — в Туркестан и ЗКО, публикуются познавательные статьи о казахстанском туризме на портале Tengri Travel, к эфиру готовятся молодежные программы на «Туран-ТВ», а также проводятся исследования для создания Карты сакральных мест РК.

Как сообщили организаторы, тур в Туркестанскую область, помимо основных достопримечательностей юга (мавзолеи Арыстан баба, Х.А. Ясави, Сауран и другие), включил также малоизвестные памятники истории (Мыншеит, мавзолеи Нур-ата, Кос-ана, Жылак-ата и другие), восхождение на вершину Казыгурта, Каратауских гор, спуск к водопаду Жылаган ата, пикники на природе, катание на верблюдах и другое. Тур в ЗКО — путешествие в Букеевскую орду (600 км по бездорожью), с. Чапаево, с. Жангала (родина Д. Нурпеисовой), раскопки городища Жайык, отдых на озере Шалкар, катание на лодках по р. Чаган и многое другое.

Теперь в планах организаторов - поездки по СКО и ВКО.

«16 августа мы поедем на поезде в Петропавловск, дальше мы пересаживаемся на комфортабельные автобусы и путешествуем по области, там должны посетить резиденцию Абылай хана, усадьбу бабушки Шокана Уалиханова Айганым (Сырымбет). Также пойдем на озера, будет восхождение в горы, в целом, мы за 5 дней должны обойти все достопримечательности СКО, затем вернемся в Алматы, и дальше 10 сентября идет путешествие по ВКО. Оно включает посещение Жидебая, Семея и Усть-Каменогорска», - пояснила руководитель проекта Мадина Ашилова.

Также она отметила, что объявлен конкурс для молодежи на участие в турах по Северному и Восточному Казахстану.

«До 27 июля все желающие в возрасте от 16 до 35 лет должны записать 2-3-минутное короткое видеообращение и рассказать, почему именно они должны поехать в эти регионы, и что им известно там. Мы выбираем наиболее мотивированных, знающих и любящих свою Родину людей. Также мы среди них выбираем ведущих телепрограмм. С каждой группы отбираем по 2 молодых человека и делаем из них ведущих. Их глазами мы расскажем о молодежном туризме Казахстана», - добавила руководитель проекта.

Все участники должны направить свое видео на почту almatynomads@gmail.com или же опубликовать в соцсетях с хештегом #almatynomad. Результаты будут объявлены 1 августа.