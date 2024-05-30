Совершенствование таможенного администрирования способствует росту экономики страны - сенатор

Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели заседание круглого стола на тему «Проблемные вопросы таможенного администрирования и пути их решения», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Председатель Комитета Султанбек Макежанов отметил, что совершенствование таможенного администрирования способствует более эффективному контролю за перемещением товаров через государственную границу, улучшению сборов таможенных пошлин и налогов, снижению издержек для предпринимателей, повышению уровня доверия к торговым отношениям между странами, а также стимулированию экономического роста страны.

- Таможенное администрирование постоянно совершенствуется, но вместе с тем есть проблемы, требующие решения. Основными проблемами являются техническое состояние приграничных транспортных инфраструктур и дорожных полос, функционирование системы управления рисков, ускорение и упрощение перемещения через таможенную границу, цифровизация государственных услуг, а также статус таможенных органов, - отметил Султанбек Макежанов.

О работе по совершенствованию таможенного администрирования рассказал представитель Комитета государственных доходов Министерства финансов.

По его словам, ведомством проводится полномасштабная модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Это позволит увеличить пропускную способность в 6 раз, при сокращении времени с 2 часов до 25 минут и минимизации коррупционных рисков. Для исключения скоплений на границе разработана и внедрена система электронной очереди, применение которой позволит исключить физическое скопление транспорта вдоль дорог республиканского значения, улучшив социальную и криминогенную обстановку в приграничных районах.

Кроме того, в работе круглого стола приняли участие представители Агентства по финансовому мониторингу, КНБ, Генпрокуратуры, Министерств национальной экономики, транспорта, промышленности и строительства, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, НПП «Атамекен», Казахстанской ассоциации таможенных брокеров, а также Ассоциации национальных экспедиторов и компании КТЖ-Грузовые перевозки.