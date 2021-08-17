-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
-
-
-
-
-
-
-
Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - После консультаций за закрытыми дверями на экстренном заседании в связи с событиями в Афганистане члены Совета Безопасности выступили с заявлением для прессы, в котором призвали немедленно прекратить вооруженные действия и любые проявления насилия в Афганистане, восстановить конституционный порядок и безопасность, добиться национального примирения и путем переговоров срочно сформировать новое правительство, представляющее разные слои общества, включая женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.
Совет Безопасности заявил о необходимости обеспечить ООН и ее гуманитарным партнерам возможность оказать гуманитарную помощь нуждающимся, а также предоставить защиту самим гуманитарным сотрудникам, медикам и переводчикам. Нарушителей же международного гуманитарного права нужно призвать к ответственности.
Кроме того, члены Совбеза подчеркнули, что территория Афганистана не должна использоваться в качестве площадки для террористов, откуда будет исходить угроза для других стран.
- Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
- На экстренном заседании члены Совбеза ООН обсуждают ситуацию в Афганистане
- Казахстанские эксперты прокомментировали ситуацию в Афганистане
- В Вооруженных Силах РК приняты меры по усилению бдительности
- Самолет афганских ВВС потерпел крушение на территории Узбекистана
- Политолог о фейках по приему афганских беженцев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана