РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Совбез ООН осудил удары по Дохе, но не упомянул Израиль

    Атака Израиля на столицу Катара вызвала напряженные дебаты в Совете Безопасности ООН, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    СБ ООН осудил удары по Дохе, но не упомянул Израиль
    Фото: UN Photo / Loey Felipe

    Совет Безопасности ООН в четверг осудил удары по Дохе, однако в принятом заявлении не было упоминания Израиля. Документ был согласован всеми 15 членами, включая США, традиционного союзника Израиля. Формулировку подготовили Великобритания и Франция.

    Американская поддержка заявления, принято го консенсусом, отражает недовольство президента Дональда Трампа действиями, санкционированными премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вашингтон ранее назвал атаку попыткой устранить лидеров движения ХАМАС, которая не отвечает интересам США и Израиля.

    — Этот удар ясно показал: убежищ для террористов не существует — ни в Газе, ни в Тегеране, ни в Дохе. Мы будем действовать против лидеров террора, где бы они ни скрывались, — заявил посол Израиля при ООН Дани Данон.

    Категорическую позицию выразил и премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани. Он обвинил Израиль в подрыве усилий по прекращению войны в Газе, подчеркнув, что Доха продолжит посредническую миссию.

    — Нападение на нашу территорию в момент переговоров раскрыло истинные намерения Израиля. Ему важно увековечить страдания палестинского народа, — подчеркнул аль-Тани.

    В Совбезе также прозвучали обвинения в адрес Израиля со стороны Пакистана, в то время как США предостерегли от «использования ситуации для подрыва приверженности Израиля освобождению заложников».

    Алжир выразил разочарование тем, что заявление не содержит прямого упоминания Израиля.

    — Насилие порождает насилие, безнаказанность — войну. Молчание международного сообщества подпитывает хаос, — отметил посол Алжира Амар Бенджама.

    Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость деэскалации, подтвердил солидарность с Катаром и выступил за сохранение его суверенитета и территориальной целостности. В заявлении отдельно отмечено, что приоритетом остается освобождение заложников и прекращение войны в Газе.

    Напомним, 9 сентября Израиль нанес воздушные удары по столице Катара Дохе, заявив, что целями должны были стать члены политбюро палестинской группировки ХАМАС. Удары привели к гибели 6 человек, среди которых — сын главного переговорщика группировки Халила аль-Хайи и сотрудник МВД Катара.

    Теги:
    Совбез ООН Катар Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают