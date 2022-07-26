26 Июля 2022 15:19

Совбез ООН осудил приведшее к гибели мирных жителей нападение на севере Ирака

АММАН. КАЗИНФОРМ - Совет Безопасности ООН осудил произошедшее на прошлой неделе нападение на провинцию Дахук в Ираке, в результате которого погибли по меньшей мере девять мирных жителей, в том числе дети, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление организации.

20 июля артиллерийский обстрел туристического курорта Захо привел к гибели 9 человек, еще 23 получили ранения. Курорт является популярным местом отдыха жителей Ирака. Он находится на севере страны в провинции Дахук в иракском Курдистане вблизи с турецкой границей.

Власти Ирака обвинили Турцию в нападении на курорт, однако Анкара опровергла утверждения о нанесении удара.

После этого Багдад запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи со смертельным нападением.

«Члены Совета Безопасности выразили глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших, а также правительству Ирака и иракского Курдистана», — сообщается в заявлении Совбеза.

Орган ООН выразил полную поддержку иракским властям в расследовании и пожелал «скорейшего и полного выздоровления пострадавшим».

Совбез призвал все государства-члены «активно сотрудничать с правительством Ирака и всеми другими соответствующими органами в поддержку этих расследований».

«Члены Совета Безопасности подтвердили свою поддержку независимости, суверенитету, единству, территориальной целостности, демократическому процессу и процветанию Ирака», — говорится в сообщении.

После нападения Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором выразило соболезнования семьям погибших, добавив, что готово «предпринять все шаги, чтобы раскрыть правду» о том, кто стоит за нападением.

Инцидент вызвал негативную реакцию в Ираке. В некоторых регионах прошли антитурецкие акции протеста. У посольства Турции в Зеленой зоне Багдада была усилена охрана, силы безопасности Ирака начали возводить бетонные блоки для его защиты. Также сообщалось о приостановке работы турецких центров выдачи виз в иракских провинциях.

Министерство иностранных дел Ирака передало ноту протеста послу Турции в Багдаде. В нем власти Ирака потребовали от Турции принести официальные извинения Багдаду и вывести свои вооруженные силы со всех иракских земель. Вместе с этим, временно поверенный в делах Ирака в Турции был вызван в Багдад для консультаций.

В понедельник президент Турции Р.Эрдоган заявил, что нападение было совершено «террористами» и направлено на то, чтобы нанести ущерб турецко-иракским отношениям.

«Турция проинформировала своих союзников по НАТО, включая США, а также иракские власти о своей позиции в отношении нападения», - добавил турецкий лидер, призвав Ирак не поддаваться пропаганде курдских боевиков.

«Турецкие силы ведут военные действия в этом районе в рамках правительственных контртеррористических операций против запрещенных боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийских курдских ополченцев YPG, которые рассматриваются Анкарой как террористические группировки. РПК начала военные действия против Турции в середине 1980-х годов», - сообщает UN News со ссылкой на Миссию ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ).

Фото: AFP / TheNationalNews