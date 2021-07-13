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    11:42, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках расследования уголовного дела в отношении работников ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology», ТОО «MUDARABAH CAPITAL» и ТОО «MUSHARAKAH CAPITAL» по факту создания и руководства финансовой пирамиды, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК, в полиции Алматы сообщили о задержании гражданина М., 1971 года рождения, учредителя «ACD Teсhnology».

    «Как ранее сообщали, был задержан и арестован основной фигурант – гр. К. Позже еще двое подозреваемых – гражданка Р. и гражданин М. были водворены в изолятор временного содержания. Расследованием уголовного дела занимаются следователи СУ ДП города Алматы. Граждане, пострадавшие от преступных действий работников вышеуказанных ТОО, могут обратиться к нам по следующим телефонам: 8 777 025 65 86 и 8 701 624 28 24», – напомнил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы Финансовая пирамида
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