Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы

В Алматы с начала года мерами социальной помощи охвачено более 52 тысяч человек на 3,7 млрд тенге, из них более 20 тысяч - пенсионеры. Об этом на брифинге РСК сообщил руководитель управления занятости и социальных программ города Бауржан Жаубасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что всего существует 17 видов социальной помощи, которые предоставляются малообеспеченным семьям, ветеранам ВОВ, пенсионерам, лицам с инвалидностью, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и другим уязвимым категориям населения.

Бауржан Жаубасов также заявил, что в этом году адресная социальная помощь назначена около 27 тысячам человек на сумму 2,5 млрд тенге.

- В 2023 году в Алматы планируется выплатить АСП 27 тысячам человек на 2,5 млрд тенге. Более того, получатели АСП, имеющие детей от 1 до 6 лет, обеспечиваются денежной выплатой на приобретение продуктов питания и бытовой химии, данную поддержку получили 5926 детей на 157,6 млн тенге, - сказал Б. Жаубасов.

К другим видам социальных выплат и пособий, на которые могут претендовать граждане, относятся следующие выплаты:

- жилищная помощь выплачивается ежемесячно на оплату коммунальных услуг, если квартплата превышает 5% совокупного дохода семьи. Жилищной помощью обеспечены 1 179 человек на 23,4 млн тенге;

- ежемесячная соцпомощь 6,5 МРП (19 910 тенге) инвалидам ВОВ, вдовам, погибших в ВОВ, родителями супругам, погибших в период боевых действий в Афганистане (помощь оказана 69 человек на 9,8 млн тенге);

- затраты возмещаемые малообеспеченным семьям на проведение и установку газового оборудования, приборов учета воды и газа, обучение детей-инвалидов на дому (газовое оборудование – 11 человек на 4,1 млн тенге приборы учета воды и газа – 210 человек на 3,2 млн тенге; обучение на дому детей-инвалидов – 949 человек на 65,3 млн тенге);

- социальная помощь в размере 20 МРП (69 тысяч тенге) для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного размера (99 796 тенге) прожиточного минимума (получили 7 476 человек на 516,9 млн тенге), социальная помощь 200 МРП (612 600 тенге) пострадавшим от пожара или стихийного бедствия (выплачено 27 человек на 14,3 млн. тенге).

Также выплачивается помощь:

- лицам, больным туберкулезом на амбулаторном этапе лечения и находящимся на диспансерном учете в размере 12 МРП (41 400 тенге). Соцпомощь получили 690 человек на 121 млн тенге;

- ВИЧ-инфицированным детям, находящимся на диспансерном учете в Центре СПИД города Алматы в размере 81 134 тенге (данная помощь выплачена 54 человек на 28,4 млн тенге);

- ветеранам ВОВ, приравненным к ним лицам, тыловикам производятся выплаты ко Дню Победы. В 2023 году единовременную помощь получили 56 ветеранов войны по 1,5 млн тенге, 1498 приравненным к ветеранам, 2916 ветеранам боевых действий на территории других государств и семьям погибших в Афганистане по 100 тысяч тенге; 8030 участникам трудового фронта и 377 женам умерших ветеранов войны по 50 тысяч тенге;

- ежегодно участники декабрьских событий 1986 года получают выплаты по 150 тысяч тенге ко Дню Независимости РК. В 2023 году эту помощь получат 702 человека на 105,3 млн тенге.

Кроме того, в целях социальной поддержки малообеспеченных граждан, в том числе пенсионеров, оказывается несколько видов социальной помощи в соответствии с решением маслихата города. Данные виды помощи предоставляются с учетом среднедушевого дохода семьи, не превышающий трех прожиточных минимумов - 149 тысяч тенге.

- 7 МРП или 24 150 тенге, выплачивается один раз в полугодие;

- 20 МРП или 69 000 тенге, единовременно один раз в год;

- возмещение затрат за установку или поверку счетчиков воды или газа;

- возмещение затрат за проведение и установку газового оборудования;

- обеспечение санаторно-курортным лечение и т.д.

По городу Алматы прожиточный минимум на третий квартал 2023 года составляет 49 898 тенге.

Также в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги 8 категориям граждан, куда входят пенсионеры, ветераны ВОВ, лица с инвалидностью 1, 2 групп, многодетные семьи, в городе Алматы оказывается ежемесячная социальная помощь в размере 0,5 МРП (1725 тенге). На сегодняшний день более 107 тысяч человек подали заявление на данный вид помощи.

Кроме того, в Алматы оказывается социальная поддержка лицам с инвалидностью. В городе на сегодня проживает более 56 тысяч лиц с ограниченными возможностями. Сообщается, что объём финансовых средств, выделяемых на социальную поддержку лиц с инвалидностью, ежегодно увеличивается. На 2023 год выделено 13,2 млрд тенге.