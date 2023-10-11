Соцобъекты в Алматы начали подключать к отоплению

В Алматы начали поэтапно подключать к отоплению социальные объекты - школы, детсады, больницы и поликлиники, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут поэтапно подключены к центральному отоплению, начиная с 10 октября с дальнейшим подключением потребителей тепловой энергии.

- Планируется подключить в первую очередь социальные объекты. Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности, - отметили в пресс-службе АлТС.

Дата открытия нового отопительного сезона определяется, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы. Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона в городе, отопительный период начинается с учетом температурного режима.

При этом подключение потребителей к теплоснабжению проходит в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения:

жилые здания, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

Сообщается, что «АлТС» обеспечивает теплоснабжение до границы эксплуатационной ответственности сторон. Аварийные (сервисные) службы, выполняющие обслуживание внутренних систем теплоснабжения потребителей - КСК, ОСИ должны выполнить подключение на границе эксплуатационной ответственности сторон, при отсутствии аварийных служб выполнить подключение самостоятельно или нанять службу, выполняющую данные услуги.

В случае нештатных ситуаций во время старта отопительного сезона алматинцы могут обращаться в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: диспетчерская служба 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109. Аварийная служба: 378-06-65 (прямой номер), 341-07-00, 341-07-77 (добавочный 1115).