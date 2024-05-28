Социсследование: казахстанцев больше всего не устраивает качество медицинских услуг

Результатами социологического исследования в сфере защиты прав потребителей поделились сегодня в Министерстве торговли РК на брифинге в СЦК, передает агентство Kazinform. Наряду с этим министерством на постоянной основе отслеживается динамика потребительского настроения через социологические опросы.

По итогам 2023 года среди 10 тысяч опрошенных респондентов:

Недовольны качеством медицинских услуг 65% опрошенных. Казахстанцы жалуются на грубость и не компетентность медицинского персонала, большие очереди и некачественно оказанные медицинские услуги.

Жалуются и на услуги интернет-провайдеров (52% респондентов). В перечне жалоб: неправомерное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг интернета, увеличение и изменение стоимости тарифного плана без уведомления потребителя.

В сфере туристской деятельности 52% опрошенных потребителей недовольны грубостью и не качественным обслуживанием персонала, испорченной едой, не соблюдением санитарно-гигиенических норм и отсутствием меню на государственном языке.

В разрезе регионов, жители Актюбинской (70%), Акмолинской (68%), Туркестанской и Северо-Казахстанской областей (по 66%) больше всего указали о нарушениях их прав в туристской деятельности.

В то же время, когда большая доля респондентов из города Алматы, Костанайской и Карагандинской областей (по 80%) жалуется на услуги пассажирских перевозок всех видов.

Вариант ответа «не удовлетворены услугами интернет провайдеров» чаще всего отмечают жители города Алматы (62%) и столицы (61%).

Озвученные результаты общественного мнения показывают, что проблемы сферы защиты прав потребителей в отдельных отраслях носят по-прежнему системный характер.

Имеется потребность проведения анализа корневых причин государственными органами на предмет возникновения недовольства потребителей.