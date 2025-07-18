«Социальный кошелек» сэкономил бюджету Казахстана до 20%

— Уже более пяти миллионов горячих обедов выдано через «Социальный кошелек». Бесплатное горячее питание предоставляется с пятого по одиннадцатый класс для отдельных категорий граждан, и в том числе сейчас еще планируем запустить с первого по четвертый классы. По результатам пилота, который мы уже долгое время обкатываем, будем масштабировать его с первого сентября на всю страну, — отметил Ростислав Коняшкин.

По его словам, «Социальный кошелек» — это цифровой инструмент для предоставления мер государственной поддержки в прозрачном и удобном формате. Цель проекта — гарантировать, что бюджетные средства доходят до адресата и исключить возможность приписок или злоупотреблений.

— Второе направление — предоставление бесплатных лекарств, которые назначаются и предоставляются государством бесплатно. Их сейчас можно получить в аптеках при государственных поликлиниках. Соответственно, вы приходите, открываете мобильное приложение EGOV Mobile: ваучер покажет, какое лекарственное средство персонализировано именно вам. Вы на него нажимаете, высвечивается QR-код, сотрудник аптеки его считывает, и только в этом случае может предоставить лекарство, — пояснил вице-министр.

Проект уже интегрирован в приложение EGOV Mobile и будет расширяться. По словам спикера, в дальнейшем все немонетарные меры государственной поддержки будут переведены на «Социальный кошелек».

Что изменится, когда все госуслуги в Казахстане переведут в онлайн, зачем нам суперкомпьютер и как помогает ИИ казахстанцам — в интервью с вице-министром Ростиславом Коняшкиным.