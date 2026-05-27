Соцпредприниматели Алматы могут получить гранты до пяти млн тенге

В Алматы стартует прием заявок на включение в Реестр социальных предпринимателей, участники которого смогут претендовать на государственные гранты до 5 млн тенге, передает Kazinform со ссылкой на акимат города Алматы.

Прием документов проводит управление предпринимательства и инвестиций города Алматы.

— Подать заявку могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса. Статус социального предприятия предоставляется предпринимателям, деятельность которых направлена на поддержку социально уязвимых категорий населения, создание рабочих мест, производство товаров и оказание услуг для таких групп, а также реализацию общественно-полезных, образовательных и культурно-просветительских проектов, — отметили в акимате Алматы.

Также для социальных предпринимателей предусмотрены специальные меры государственной поддержки. В их числе, государственные гранты до 5 млн тенге, предоставление помещений на льготных условиях и программы льготного кредитования.

— Прием заявок будет осуществляться с 1 по 15 июня 2026 года включительно по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 303, 3 этаж, кабинет 302. Документы, поданные после окончания установленного срока, рассматриваться не будут. Также основанием для возврата заявки может стать неполный пакет документов либо предоставление недостоверных сведений, — уточнили в пресс-службе акимата Алматы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 390-20-99. С условиями конкурса и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте.

Напомним, свыше 70 предпринимателей оштрафовали за завышение цен на рынках Караганды.