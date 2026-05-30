Социальные выплаты в Казахстане приведут в соответствие с новой Конституцией

Министерство труда и социальной защиты населения РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в правила назначения и выплаты ряда государственных пособий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и предусматривает внесение изменений в действующие правила назначения и выплаты государственного пособия на рождение ребенка, пособия по уходу за ребенком, пособия многодетным семьям, пособия награжденным матерям, а также выплат семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и лицам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью I группы.

Как отмечается в пояснительных материалах, проект разработан в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

Согласно документу, изменения носят технический и правовой характер и направлены на актуализацию действующих правил в соответствии с обновленными конституционными нормами.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 июня 2026 года. В соответствии с Указом Президента РК от 17 марта 2026 года № 1206 государственным органам поручено привести нормативные правовые акты в соответствие с новой Конституцией до 1 июля 2026 года.

