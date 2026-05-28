Правила назначения пособий по инвалидности изменят в Казахстане

В Казахстане внесены изменения в правила назначения и выплаты государственного социального пособия по инвалидности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК от 22 мая 2026 года направлен на совершенствование процедур оказания государственных услуг и усиление цифровизации процессов.

Как отмечается в документе, уполномоченные органы теперь обязаны оперативно актуализировать информацию о порядке оказания госуслуг и направлять ее в Единый контакт-центр, Государственную корпорацию и оператору «электронного правительства».

При назначении пособия расширен перечень сведений, получаемых через цифровые системы государственных органов. В частности, проверка осуществляется через базы данных по физическим лицам, ЗАГС, образовательные и судебные системы, а также централизованный банк данных лиц с инвалидностью.

Также уточнен порядок подачи заявлений — они могут направляться в электронной либо бумажной форме с обязательной идентификацией заявителя. Внедряются механизмы проактивного оказания услуг, при которых заявление может формироваться автоматически при наличии соответствующих оснований в информационных системах.

В случае выявления факта назначения или подачи заявления на аналогичную выплату заявителю может быть отказано в приеме документов.

Кроме того, регламентированы процедуры приостановления, возобновления и прекращения выплат, а также порядок возврата излишне выплаченных средств.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в стране внедряют новый алгоритм оценки доступности объектов для лиц с инвалидностью.