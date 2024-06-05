Социальные продукты – кто следит за ценами в СКО

В Северо-Казахстанской области социально значимые продукты питания по фиксированным ценам реализуют в торговых точках стабилизационного фонда. Продукции, которая пользуется спросом у населения из-за своей низкой стоимости по сравнению с рыночной, достаточно, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регионе стабфонд формирует социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік». Закупают 14 из 19 наименований социально значимых продуктов питания. Все, кроме говядины, молока, кефира, творога и сливочного масла. Стараются все приобретать у местных производителей. Исключение составляют рис, сахар, растительное масло и соль – то, что не производится в регионе. Работают по форвардному закупу и оборотной схеме.

В пресс-службе СПК уточнили, что в с стабфонде сейчас имеется более 7,3 тыс. тонн продукции (крупы, овощи, сахар, соль, макароны, мясо кур), а также 890 тонн растительного масла, 25 млн штук яиц. Продуктов достаточно, ажиотажного спроса нет, и даже в сложный паводковый период ничего подобного не наблюдалось. В ближайшее время СПК будет заключать договоры на закуп свежих овощей, чтобы обеспечить бесперебойную их поставку в торговые точки. У корпорации их восемь, но со стабфондом работают крупные супермаркеты, небольшие магазины «у дома» и районные предприниматели.

Хранится продукция на складах СПК, в современном овощехранилище и у производителей, где созданы оптимальные условия. Кроме того, вся овощная группа перед поставкой в торговые точки проходит переборку, что исключает попадание на прилавки некондиционного товара. И перед тем, как принять овощи на хранение, их проверяют на соответствие качественных показателей по ГОСТу. Поставляется продукция в торговые точки по мере необходимости, по заявкам.

Цены на товары стабфонда фиксированные. Торговая наценка варьирует в пределах 2-10 тенге. Актуальные цены СПК размещает на своем сайте. Каждый может сравнить ценник с тем, что предлагается торговыми точками.

В целом, за ценами на социально значимые продукты питания в торговых сетях региона следит департамент торговли и защиты прав потребителей. При акимате работает комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. Заседания комиссии проводят регулярно. Ранее в департаменте сообщали, что с начала года привлекли к ответственности около 30 предпринимателей, которые превысили торговую надбавку в 15% на социально значимые продукты питания.

Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров утвержден приказом заместителя Премьер-министра - министра торговли и интеграции РК от 11 мая 2023 года. В него входят: