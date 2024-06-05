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    18:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Социальные продукты – кто следит за ценами в СКО

    продукты питания
    Фото: freepik

    В Северо-Казахстанской области социально значимые продукты питания по фиксированным ценам реализуют в торговых точках стабилизационного фонда. Продукции, которая пользуется спросом у населения из-за своей низкой стоимости по сравнению с рыночной, достаточно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В регионе стабфонд формирует социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік». Закупают 14 из 19 наименований социально значимых продуктов питания. Все, кроме говядины, молока, кефира, творога и сливочного масла. Стараются все приобретать у местных производителей. Исключение составляют рис, сахар, растительное масло и соль – то, что не производится в регионе. Работают по форвардному закупу и оборотной схеме.

    В пресс-службе СПК уточнили, что в с стабфонде сейчас имеется более 7,3 тыс. тонн продукции (крупы, овощи, сахар, соль, макароны, мясо кур), а также 890 тонн растительного масла, 25 млн штук яиц. Продуктов достаточно, ажиотажного спроса нет, и даже в сложный паводковый период ничего подобного не наблюдалось. В ближайшее время СПК будет заключать договоры на закуп свежих овощей, чтобы обеспечить бесперебойную их поставку в торговые точки. У корпорации их восемь, но со стабфондом работают крупные супермаркеты, небольшие магазины «у дома» и районные предприниматели.

    Хранится продукция на складах СПК, в современном овощехранилище и у производителей, где созданы оптимальные условия. Кроме того, вся овощная группа перед поставкой в торговые точки проходит переборку, что исключает попадание на прилавки некондиционного товара. И перед тем, как принять овощи на хранение, их проверяют на соответствие качественных показателей по ГОСТу. Поставляется продукция в торговые точки по мере необходимости, по заявкам.

    Цены на товары стабфонда фиксированные. Торговая наценка варьирует в пределах 2-10 тенге. Актуальные цены СПК размещает на своем сайте. Каждый может сравнить ценник с тем, что предлагается торговыми точками.

    В целом, за ценами на социально значимые продукты питания в торговых сетях региона следит департамент торговли и защиты прав потребителей. При акимате работает комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. Заседания комиссии проводят регулярно. Ранее в департаменте сообщали, что с начала года привлекли к ответственности около 30 предпринимателей, которые превысили торговую надбавку в 15% на социально значимые продукты питания. 

    Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров утвержден приказом заместителя Премьер-министра - министра торговли и интеграции РК от 11 мая 2023 года. В него входят: 


    1. Мука пшеничная первого сорта
    2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
    3.  Рожки (весовые)
    4. Крупа гречневая (ядрица, весовая)
    5. Рис шлифованный (круглозерный, весовой)
    6. Картофель
    7. Морковь столовая
    8. Лук репчатый
    9. Капуста белокочанная
    10. Сахар белый – сахар-песок
    11. Масло подсолнечное
    12. Говядина (лопаточно-грудная часть с костями)
    13. Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью)
    14. Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке
    15. Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке
    16. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров)
    17. Яйцо куриное (І категория)
    18. Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)
    19. Творог: 5 – 9 % жирности.
    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Питание Продукты Стабфонд
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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