В магазинах СКО продавали социальные продукты по завышенным ценам

В Северо-Казахстанской области с начала года привлекли к ответственности 27 предпринимателей, которые превысили торговую надбавку на социально значимые продукты питания, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Қанат Жеңісбекұлы сообщил, что 26 предпринимателей получили предупреждение, один выплатил штраф.

— Превышение размера торговой надбавки более 15% от закупочной цены поставщика на социально значимые продовольственные товары было установлено в 17 магазинах «у дома» и торговых сетях, на семи оптовых предприятиях и у трех сельхозтоваропроизводителей. Эти предприниматели продавали по завышенной цене муку первого сорта, хлеб, рис, гречневую крупу, творог 5-9% жирности, мясо кур, сливочное и подсолнечное масло, сахар, — добавил Қ. Жеңісбекұлы.

Он попросил жителей региона, заметивших, что цены на продукты изменились с началом паводка, обратиться в департамент по номеру 8/7152/468133, 460094 или отправить обращение через портал электронного правительства.