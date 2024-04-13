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    22:45, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    В магазинах СКО продавали социальные продукты по завышенным ценам

    Рис в магазине
    Фото: Kazinform

    В Северо-Казахстанской области с начала года привлекли к ответственности 27 предпринимателей, которые превысили торговую надбавку на социально значимые продукты питания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На брифинге руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Қанат Жеңісбекұлы сообщил, что 26 предпринимателей получили предупреждение, один выплатил штраф.

    — Превышение размера торговой надбавки более 15% от закупочной цены поставщика на социально значимые продовольственные товары было установлено в 17 магазинах «у дома» и торговых сетях, на семи оптовых предприятиях и у трех сельхозтоваропроизводителей. Эти предприниматели продавали по завышенной цене муку первого сорта, хлеб, рис, гречневую крупу, творог 5-9% жирности, мясо кур, сливочное и подсолнечное масло, сахар, — добавил Қ. Жеңісбекұлы.

    Он попросил жителей региона, заметивших, что цены на продукты изменились с началом паводка, обратиться в департамент по номеру 8/7152/468133, 460094 или отправить обращение через портал электронного правительства.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Торговля Цены и тарифы Продукты Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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